El subdelegado en Málaga asegura que la provincia es "segura" y destaca la "satisfactoria labor" de la Policía Nacional

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, en el acto por el 202 Aniversario de la creación de la Policía Nacional. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO MÁLAGA

MÁLAGA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha presidido este miércoles los actos conmemorativos del 202 Aniversario de la creación de la Policía Nacional y ha destacado "la satisfactoria labor" que realizan los agentes de este cuerpo de seguridad "para lograr que Málaga sea una provincia segura".

Así, junto al comisario principal jefe provincial, Roberto Rodríguez, Salas ha recordado que "se trata de una de las instituciones más valoradas por los ciudadanos, lo que significa que el trabajo y la dedicación de los agentes son apreciados". Además, ha puesto en valor el compromiso de la Policía con los ciudadanos "y su abnegación".

Estos elementos "les convierte en uno de los pilares de la Democracia", ha indicado Salas, quien ha señalado que "la Policía Nacional no sólo se dedica a perseguir el delito, sino que también auxilia a los vulnerables, a las víctimas de violencia de género o la trata de seres humanos, ayuda en calamidades como los fenómenos meteorológicos que estamos padeciendo, colabora con la sociedad y participa en la prevención de delitos en los centros educativos".

Según ha vuelto a recordar, "Málaga es una provincia segura", al tiempo que ha señalado que en 2025 "descendieron las infracciones que más preocupan a la sociedad, como los delitos contra el patrimonio, más de un 7%, sobre todo los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, un 22,6%, así como los robos con fuerza en domicilios, el 23,9%, y los hurtos, el 4%".

Además, ha dicho el subdelegado, "la alta tasa de esclarecimiento obtenida da muestra del gran trabajo realizado". En su intervención, el subdelegado ha puesto en valor "el desempeño y el esfuerzo realizados para lograr intervenir más de 87 toneladas de droga y detener a más de 1.100 delincuentes, desarticulando casi un centenar de grupos organizados y esclareciendo 15 homicidios".

También ha querido destacar que "la plantilla de hombres y mujeres de la Policía Nacional ya se acerca a los 4.000 efectivos en la provincia, un nivel sin precedentes, con un crecimiento del 25,7% en número de efectivos desde 2018 hasta hoy".

Además, el subdelegado ha asegurado el compromiso del Gobierno con la Policía Nacional y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y confía en que "el número de efectivos, las nuevas tecnologías, los vehículos y los medios de protección continúen en aumento como ha sucedido en los últimos años".

En el transcurso de este acto se ha reconocido a 71 miembros activos y jubilados del cuerpo, a quienes el subdelegado del Gobierno ha dado las gracias por una labor de tantos años. Así, se han entregado cuatro medallas por trayectoria policial, 15 medallas a jubilados, otras 15 medallas al mérito policial y 37 reconocimientos.

Finalmente, Salas ha tenido un recuerdo especial para Antonio Ramos, agente fallecido de forma trágica en junio tras ser embestido en la autovía por un vehículo de atracadores cuando volvía a casa después de cumplir con su jornada laboral, así como para todos los compañeros del cuerpo que perdieron la vida.