Subdelegado en Málaga condena cuarto asesinato machista y advierte de "sectores que intentan justificar" esta violencia

Archivo - El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una imagen de archivo.- Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha lamentado y condenado el asesinato de Eva, una mujer de 83 años, a la que presuntamente asesinó su marido el pasado viernes en la ciudad de Marbella y que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha confirmado como crimen machista, el cuarto en la provincia en lo que va de año.

Tras calificarlo como "terrible asesinato" y recordar la confirmación de la Delegación contra la Violencia de Género de este suceso como crimen machista", Salas ha apuntado al hecho de que se trate del cuarto en la provincia malagueña.

"De parte del Gobierno de España mi más absoluta y firme condena por este terrible asesinato y sobre todo un llamamiento a la sociedad para que entre todos sigamos combatiendo la violencia machista. Una violencia que algunos sectores de la población y sectores políticos la intentan justificar", ha expresado.

Salas ha sido rotundo al señalar: "De ninguna forma es justificable estos terribles asesinatos a manos de pareja o de personas o de hombres machistas que asesinan a sus mujeres, a sus parejas o exparejas, solo por el hecho de ser mujeres".

"Una sociedad democrática, una sociedad igualitaria, una sociedad libre cómo la española no se puede permitir estos terribles asesinatos y que sigan muriendo mujeres de esta forma", ha concluido.