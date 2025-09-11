Subdelegado en Málaga critica que decaiga la reducción de la jornada laboral que beneficiaría a 580.000 malagueños

MÁLAGA 11 Sep. (EUROPA PRESS) - 580 mil trabajadores

El subdelegado del Gobierno central en Málaga, Javier Salas, ha criticado que la reducción de la jornada laboral haya sido rechazada este pasado miércoles en el Congreso de los Diputados porque, según ha detallado, habría beneficiado a más de 580.000 trabajadores de la provincia de Málaga.

Así lo ha expresado en una atención a los medios tras dos minutos de silencio guardados en memoria de las dos últimas víctimas de violencia de género en Sevilla y Barcelona, en la que ha valorado la propuesta del Ejecutivo y ha dicho que esta "ha decaído porque las derechas se han unido para tumbarla" pese a que "llevamos más de 40 años con esta jornada laboral".

"Creo que los tiempos han cambiado, los trabajos han cambiado y España está perfectamente preparada para asumir una reducción de la jornada laboral de los trabajadores, que habría afectado en la provincia de Málaga a más de 580.000 trabajadores y trabajadoras", ha precisado Salas.

En esta línea, ha expresado que "los trabajadores malagueñas deben saber que el PP y Vox, las derechas, no quieren que los trabajadores tengan una jornada laboral más reducida y, por lo tanto, que mejoren su calidad de vida, como tampoco han querido que el Salario Mínimo Interprofesional suba".

Por último, Salas ha manifestado que "creo que los trabajadores de Málaga deben saber que las derechas siempre van a estar en contra de sus derechos, de sus beneficios y de una mejoría económica que hay en España gracias al Gobierno progresista".