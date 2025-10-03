El subdelegado en Málaga destaca el valor de los casi 4.000 efectivos que componen la Policía Nacional en la provincia

El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, ha destacado el valor de los casi 4.000 efectivos que componen la Policía Nacional en Málaga, "el máximo de la historia y casi mil más en sólo siete años", durante la celebración del día del patrón del cuerpo. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA

MÁLAGA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha destacado este viernes el valor de los casi 4.000 efectivos que componen la Policía Nacional en Málaga, "el máximo de la historia y casi mil más en sólo siete años".

Salas ha señalado que "este Gobierno tiene como uno de sus compromisos inquebrantables la protección y el refuerzo de lo público y hemos revertido el proceso de reducción de plantillas consolidando una política de grandes ofertas públicas de empleo con elevadas tasas de reposición de agentes para garantizarnos efectivos suficientes".

El subdelegado del Gobierno ha realizado estas declaraciones durante los actos celebrados este viernes con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional, y en los que también han participado el comisario principal, jefe provincial, Roberto Rodríguez, miembros de la Guardia Civil y Fuerzas Armadas, agentes de la Policía y representantes políticos de las distintas administraciones.

Javier Salas ha recordado que como representante del Gobierno de España en Málaga "es un orgullo presidir este acto cargado de simbolismo en el que celebramos el 201 aniversario de la creación de la Policía Nacional, cuerpo del que todos los españoles y españolas nos sentimos orgullosos".

"Es un día para devolver el cariño y el reconocimiento a las mujeres y hombres de la Policía Nacional que cumplen una función esencial en nuestra democracia y cuya misión es protegernos y garantizar un marco en el que ejercer nuestros derechos y libertades en paz y con total seguridad", ha destacado el subdelegado del Gobierno.

Javier Salas ha recordado que además de enfrentarse a la delincuencia y a la seguridad ciudadana, "la Policía Nacional también actúa en labores humanitarias y de auxilio, como se ha puesto de manifiesto en múltiples ocasiones y sobre todo con la labor realizada durante la dana del pasado año ayudando a los afectados".

También ha detallado el subdelegado del Gobierno otras funciones que realiza la Policía Nacional como son la prevención y el contacto permanente con la sociedad, por ejemplo a través del "Plan Director para la convivencia en los centros educativos, que trata de concienciar a los jóvenes en distintas materias como la seguridad, la ciberdelincuencia o la violencia de género".

"Precisamente los agentes dedicados a la violencia de género tienen una sensibilidad especial para acompañar y proteger a las víctimas", ha dicho Javier Salas.

Además, ha recordado una lacra que ha aumentado en los últimos años: la ciberdelincuencia, "una amenaza que hoy ya representa uno de cada cinco delitos que se cometen en la provincia y que es muy fácil de sufrir a través de un simple clic, por lo que es necesaria la autoprotección". Además, Javier Salas ha apelado "a todas las administraciones, tejido social y económico y a la ciudadanía en general a extremar las precauciones y así evitar caer en las redes de la ciberdelincuencia".

El subdelegado ha vuelto a señalar que "Málaga y su provincia son un entorno seguro y próspero gracias a la profesionalidad, eficacia, compromiso y vocación de los mujeres y hombres de la Policía Nacional".

Javier Salas ha recordado a todos los agentes caídos en acto de servicio y a quienes ya no nos acompañan por cualquier otro motivo porque "siempre estarán con nosotros porque entregaron su vida al servicio público".

El subdelegado del Gobierno ha agradecido el trabajo del anterior comisario jefe, Enrique Barón, que cerró su trayectoria profesional el pasado mes de julio en Málaga y le ha deseado "un buen futuro en esta nueva etapa de su vida". A su vez, Salas ha dado la bienvenida a su sustituto, el comisario Roberto Rodríguez, al que ha deseado éxito en esta nueva andadura y le ha brindado su apoyo y colaboración.

Finalmente, el subdelegado del Gobierno ha felicitado a los policías y entidades del tejido social reconocidos porque "han demostrado su valía a diario con su tesón y esfuerzo" a la vez que les ha agradecido "su cercanía y colaboración con la Policía Nacional".