Subdelegado en Málaga sobre próxima Mesa de Movilidad: "No esperamos propuestas del PP, su único objetivo es enfangar"

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, se ha referido a la Mesa de Movilidad que se reúne este próximo martes, 30 de septiembre, con la presencia de todas las administraciones y ha señalado respecto de aquellas que están gobernadas por el PP: "La verdad es que no esperamos propuestas porque ya sabemos que el único objetivo del Partido Popular es enfangar y mentir como ayer --este pasado domingo-- lo hizo diciendo que no se ha invitado a los alcaldes o alcaldesas. Es rotundamente falso como todo lo que dice el PP".

Así, en primera instancia, Salas ha señalado: "Esperamos que las administraciones gobernadas por el PP traigan alguna iniciativa porque hasta ahora no lo han hecho y la movilidad es un asunto que compete a todas las administraciones". "El Gobierno de España es la única administración que ha aportado soluciones y compromisos de mejora en las mesas de movilidad anteriores. La Junta de Andalucía de Moreno Bonilla, la Gobernación y los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular no han aportado ni una sola medida o solución", ha añadido.

A renglón seguido, Salas ha señalado que desde el Gobierno "no esperamos propuestas" del PP, al que ha acusado de "enfangar y mentir", lo que ha relacionado con las declaraciones de los 'populares' de este domingo, en la que según Salas, "mintieron" al decir que no se había invitado a todos los alcaldes y alcaldesas.

También ha explicado que en la anterior Mesa de Movilidad se acordó que esta próxima sería "a nivel técnico " y que para la misma ayuntamientos y Junta han propuesto representantes, "no obstante los representantes políticos de las administraciones gobernadas por el PP, incluidos alcaldes y alcaldesas, fueron también invitadas a las Mesas de Movilidad anteriores, pero no aportaron ni una sola idea, ni una sola propuesta, ni una sola medida para mejorar la movilidad", ha criticado.

"Simplemente se dedicaron a lo único que saben hacer, confrontar con el Gobierno de España, porque no tienen propuestas para la provincia de Málaga, ni la Junta de Andalucía, ni Diputación, ni los ayuntamientos. Tenían una gran oportunidad de demostrar que sirven para algo y que aportan soluciones a la provincia, pero está claro que no es así, y la ciudadanía cada vez más lo tiene claro", ha concluido.