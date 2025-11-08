Subdelegado en Mälaga reprocha a PP su voto en el Senado "en contra de la medida que hará posible ampliar el aeropuerto"

Archivo - Imagen de archivo de la zona de mostradores de facturación del Aeropuerto Málaga Costa del Sol. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha reprochado este sábado al Partido Popular que haya votado en el Senado "en contra de la medida que hará posible ampliar el aeropuerto" de la capital de la Costa del Sol.

En este sentido se ha pronunciado Salas en un mensaje difundido en su perfil oficial en redes sociales en el que dice que el PP "está en contra de Málaga".

Así, en primer término, se refiere a los 'populares' como quienes "nos dejaron --a los malagueños-- sin Mundial y sin estadio, nos dejan sin Sanidad, sin tercer hospital, sin metro al PTA o Rincón".

Y a continuación señala: "¡¡Y ahora votan en contra en el Senado de la medida que hará posible la ampliación del aeropuerto -- Málaga Costa del Sol--!!".

Salas se refiere así a la enmienda introducida por parte del PP al texto del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y que supondría la congelación de las tasas aeroportuarias de 2027 a 2031.

En un comunicado distribuido este pasado miércoles, Aena advertía que la nueva disposición legislativa "obligaría al consejo de administración a reexaminar la propuesta de inversiones reguladas de 9.991 millones de euros en el período 2027-2031". En dicha propuesta se contemplaban 1.500 millones para la ampliación del aeródromo malagueño, tratándose de una de las actuaciones "más significativas" y que lleverían a que la superficie sea un 45% superior a la actual.