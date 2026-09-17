Subdelegado, seguro de que se esclarecerá todo lo ocurrido en la desaparición de un hombre en Ronda (Málaga) en 2024

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, en una imagen de archivo. - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO MÁLAGA - Archivo

CÁRTAMA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, se ha mostrado "seguro" de que la Policía Nacional "esclarecerá todos los hechos" relacionados con la desaparición de un hombre en la localidad malagueña de Ronda hace más de dos años; una investigación que se reactivó este pasado miércoles con un operativo de búsqueda en el que se detuvo a cuatro personas.

Según ha dicho Salas al ser cuestionado por los periodistas por el operativo desplegado por la Policía Nacional en una vivienda relacionada con el joven desaparecido, esto es "un ejemplo más del trabajo que se realiza por parte de Policía Nacional que aunque pase el tiempo los casos se siguen investigando y por supuesto se llega a la detención de los presuntos culpables".

Así, aunque ha indicado que no puede avanzar datos de la investigación del caso, "que está plenamente abierto", sí se ha mostrado "seguro de que la Policía Nacional esclarecerá todos los hechos, como está esclareciendo en el resto de la provincia de Málaga".

Al respecto, ha dicho que la provincia tiene "una de las tasas de esclarecimiento de delitos más altas de España y en concreto con los tiroteos es hasta el 100%". "Eso es inédito a nivel mundial porque tenemos unas Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado muy especializadas y de una altísima calidad", ha concluido.