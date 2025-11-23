La subida en bicicleta Peñas Blancas-Los Reales en Estepona entra en la categoría 'Mítica'

ESTEPONA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de que la Real Federación Española de Ciclismo ha dado la categoría de 'Mítica' a la subida en bicicleta Peñas Blancas-Los Reales. Con este reconocimiento, la ruta ciclista se convierte en una de las más destacadas del panorama nacional por sus características únicas en cuanto a distancia, desnivel, pendiente y altitud.

El concejal adscrito a la delegación de Deportes, Luis Gil, ha explicado que el Consistorio ha comenzado a instalar la señalética homologada por la Federación Española de Ciclismo con la que se informará a los ciclistas que están recorriendo una ruta considerada 'Mítica'.

"La gran belleza y dificultad de este recorrido, tan apreciadas tanto por deportistas profesionales como amateurs, han motivado que la Federación Española de Ciclismo considere que esta ruta merece entrar en esta categoría superior", ha indicado el responsable municipal.

El edil ha apuntado que este reconocimiento también contribuye a aumentar la oferta deportiva, turística y medioambiental de la ciudad, además de mejorar la competitividad y excelencia de Estepona como destino turístico.

La instalación de la señalética está financiada con una subvención del programa Municipios Turísticos de Andalucía (Munitur) de la Junta de Andalucía.

Los dispositivos informativos que se van a colocar comprenden desde la rotonda situada en la avenida Los Reales, establecido como punto de inicio cercano al kilómetro 0, pasando por la carretera MA-8301 y caminos del Paraje Natural de Los Reales de Sierra Bermeja conocido como Los Realillos, así como espacios colindantes.

El proyecto contempla el diseño del contenido de la señalética, el suministro y la instalación de un total de 15 señales kilométricas en la carretera MA-8301, de 40 por 40 centímetros con la información del kilómetro y pendiente media. Además, se colocarán seis señales kilométricas en la zona de Paraje Natural, desde el punto 15 al 20.

Asimismo, se pondrán siete paneles informativos sobre la Subida Mítica en bicicleta a Peñas Blancas-Los Reales en las ubicaciones de Inicio, Kilómetros 0, cima Puerto Kids, Cima Homenaje al Ciclista, Puerta de Peñas Blancas, Los Reales, Plaza Salvador Guerrero y Las Antenas.

Según han precisado, todos se presentan en español e inglés y con un código QR para quienes deseen tener más información sobre esta ruta que ya está considerada como 'Mítica' por la Real Federación Española de Ciclismo.