'Sueños Medievales' llenará de actividades y artesanía las calles de la Colonia de Santa Inés en Málaga

Presentación de 'Sueños medievales' a cargo del concejal delegado del distrito Teatinos-Universidad, Borja Vivas. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Colonia de Santa Inés, en el distrito de Teatinos-Universidad en Málaga, acogerá del 23 al 25 de octubre la séptima edición de 'Sueños Medievales', un evento que ofrecerá actividades gratuitas para todos los públicos con artesanía, música, espectáculos y propuestas inspiradas en la época medieval.

La calle Manuel Rivadeneyra y sus alrededores albergarán un zoco temático con 38 puestos de artesanía y alimentación conservada. La programación incluirá pasacalles musicales, teatro de calle, actuaciones de tambores y gaitas, danza, magia, títeres, exhibiciones de alfarería y antiguos oficios, juegos tradicionales de madera y talleres infantiles gratuitos.

El concejal delegado del distrito Teatinos-Universidad, Borja Vivas, ha presentado este viernes el programa de esta séptima edición, que anteriormente se celebraba bajo el nombre de 'Sueños colonos'.

Las actividades comenzarán el viernes 23 de octubre a las 17,30 horas con la apertura del zoco y un pasacalles. El sábado 24, el mercado y los espacios de juegos tradicionales abrirán a las 11,00 horas.

Durante la jornada habrá talleres infantiles, espectáculos musicales, teatro de calle, magia, títeres y actuaciones de danza. La programación continuará hasta la noche con pasacalles y un espectáculo de danza del fuego.

El domingo 25 de octubre el zoco y las zonas de juego volverán a abrir a las 11,00 horas. Entre las propuestas previstas figuran un taller infantil de creación de marionetas, actuaciones musicales, teatro de calle, títeres y espectáculos de danza.