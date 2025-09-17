Suman cuatro medios aéreos contra el incendio declarado de madrugada en un paraje de Parauta (Málaga)

Incendio en Parauta el 17 de septiembre de 2025. - INFOCA

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro medios aéreos se han incorporado a las tareas que se realizan desde esta pasada madrugada para estabilizar el incendio forestal declarado en un paraje de la localidad malagueña de Parauta, en el Valle del Genal.

Según ha informado el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en concreto se han incorporado dos helicópteros, uno semipesado y otro pesado; y dos aviones de carga en tierra.

El incendio se ha declarado sobre las 02.00 horas en el paraje Cortijo El Navazo. En la zona llevan trabajando durante toda la madrugada siete grupos de bomberos forestales con cinco vehículos autobombas.

También se encuentra en el lugar una brigada especial, cuatro técnicos de operaciones, uno de extinción, un agente de Medio Ambiente, una unidad médica y otra móvil de meteorología y medio ambiente.