Suspenden la edición de este año del Festival de Música Cueva de Nerja (Málaga)

Archivo - Imagen de archivo del Festival de Música Cueva de Nerja. - CUEVA DE NERJA - Archivo

MÁLAGA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja (Málaga) ha informado este viernes de la suspensión de la edición de 2026 del Festival Cueva de Nerja y una decisión que, han detallado, se ha llevado a cabo "como consecuencia de la situación jurídica que afecta al procedimiento de contratación para la organización y explotación de este evento musical durante el periodo 2026-2030".

A través de un comunicado, han indicado que la fundación inició la tramitación del expediente en 2025, "en tiempo y forma", con el objetivo de garantizar "la celebración y estabilidad del festival durante los próximos cinco años mediante un contrato que prevé la organización de entre diez y 12 conciertos de primer nivel por cada edición".

Tras la adjudicación definitiva del contrato, y el consiguiente anuncio de la celebración de este festival en 2026, "la empresa excluida del procedimiento por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) interpuso un nuevo recurso especial en materia de contratación que ha provocado la suspensión legal del procedimiento impidiendo su ejecución dentro de los plazos necesarios para celebrar la edición de este año".

"La fundación ha hecho todo lo posible para que este festival pudiera celebrarse, impulsando la tramitación del procedimiento, colaborando plenamente con el Tacrc y realizando todas las actuaciones necesarias para hacer viable la ejecución del contrato, la celebración de los conciertos y del conjunto de actividades, servicios y prestaciones que integran la organización integral de este festival", han aseverado.

Además, han añadido que la fundación ha solicitado el levantamiento de la suspensión "al considerar que su mantenimiento ocasiona un grave perjuicio al interés público comprometiendo la celebración del festival". No obstante, "la falta de una resolución dentro de los plazos necesarios hace materialmente imposible organizarlo este año con las garantías jurídicas, técnicas, logísticas y de seguridad exigibles", han añadido.

Así, han apuntado que una vez que el Tacrc dicte la resolución correspondiente, la fundación adoptará "las decisiones que procedan conforme al ordenamiento jurídico para garantizar la continuidad de las futuras ediciones del festival".

Desde la Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja han lamentado "profundamente" esta situación y han reiterado su "compromiso con la legalidad, la transparencia, la seguridad jurídica, la defensa del interés general y la continuidad de uno de los acontecimientos culturales más importantes de Andalucía".