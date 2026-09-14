Talleres culturales, clubs de lectura, concursos y exposiciones en el inicio del curso en la Universidad de Málaga

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MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga (UMA) ha organizado nuevas actividades destinadas a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general, que tendrán lugar en el Campus de Teatinos, en el Campus de El Ejido y otros espacios de la UMA. Nuevos talleres culturales, el retorno de los clubs de lectura, un curso gratuito, un concurso y algunas exposiciones para ver estos días protagonizan el programa de actividades.

Según ha concretado la institución académica en una nota, además, se celebrará a finales de septiembre la 'Barrilada Cultural', la fiesta de apertura de la nueva temporada en el Contenedor Cultural, para dar la bienvenida al curso 2026-2027.

De este modo, vuelven los talleres al Contenedor Cultural de la UMA --Campus de Teatinos--, acompañados de "novedades importantes" como las cinco nuevas propuestas que se impartirán en el Campus de El Ejido --Edificio de Usos Múltiples--. Los talleres, ocho en total, serán de danza, poesía, teatro, baile flamenco, escritura creativa, iniciación a la polifonía, laboratorio escénico y banda musical pop/rock.

Las inscripciones se abren a partir del lunes, 14 de septiembre, comenzando los talleres en octubre, estando disponible el formulario de inscripción y más información sobre precios y programación, en la web del Servicio de Cultura UMA.

Asimismo, se realiza de nuevo el curso gratuito por quinto año sobre cómic, animación y videojuegos, con ponentes nacionales e internacionales. Tendrá lugar en el Contenedor Cultural desde el 25 de septiembre al 11 de diciembre de 2026, los viernes por la mañana.

Se trata de una actividad paralela del próximo 36º Fancine - Festival de Cine Fantástico de la UMA - en colaboración, como en ediciones anteriores, con la Cátedra Estratégica de Videojuegos, Gamificación y Juegos Serios de la UMA. El curso está coordinado por Antonio J. Leiva y Juan A. Sánchez Jiménez, y reconoce un crédito ECTS de libre configuración para estudiantes UMA, cumpliendo los requisitos de asistencia. La inscripción gratuita ya está abierta en 'https://fancine.org/be-comics-video-games-v-edicion/'-

Por otro lado, vuelve el Club de lectura del Contenedor Cultural UMA, moderado por Violeta Niebla. Es gratuito y las inscripciones se pueden hacer desde el 16 de septiembre. Con el nuevo curso regresan también los Clubs de lectura de diversas Facultades y Escuelas UMA, una iniciativa impulsada desde 2024 por el Vicerrectorado de Cultura en colaboración con los centros y el Centro Andaluz de las Letras. Estos clubs son gratuitos y pueden participar estudiantes y personal de la Universidad. Además, el próximo octubre se reiniciarán los encuentros de los clubs de lectura con autores y autoras, comenzando por Mónica Ojeda y su libro 'Chamanes eléctricos en la fiesta del sol' (2024).

Por otro lado, se ha abierto el undécimo Certamen de microrrelatos fantásticos y de terror de la Facultad de Filosofía y Letras en colaboración con el 36º Fancine - Festival de Cine Fantástico de la UMA. El tema de este año, del concurso y del Festival, es 'Programados para amar'. El certamen está dirigido a toda la comunidad universitaria y el plazo para presentar obras se cierra el 2 de noviembre de 2026.

En cuanto a las exposiciones, en la Sala DePaso de la Facultad de Filosofía y Letras se inaugura este martes, 15 de septiembre, a las 13,30 horas, una exposición, organizada por dicha Facultad, con dibujos del artista y profesor Luis Ruiz Padrón. La muestra se titula 'No he visto lo que no he dibujado. Málaga a ojos de un urban sketcher' y podrá visitarse hasta el 5 de noviembre.

Además, últimos días para ver 'La meta invisible / cargando...', exposición colectiva de Trabajos de Fin de Grado 2024-2025 de estudiantes de la Facultad de Bellas Artes, disponible hasta el 17 de septiembre en la Sala de Exposiciones del Rectorado (avenida Cervantes, 2).

La próxima exposición del Espacio Cero, llevará por título 'Las viñetas de Eugenio', que se inaugurará el 24 de septiembre a las 19,00 horas, con un taller previo impartido por el artista, Eugenio Rivera, el 23 de septiembre en la Facultad de Bellas Artes, con inscripción disponible en 'https://www.uma.es/servicio-cultura/noticias/las-vinetas-de-...'.

En suma, el Vicerrectorado de Cultura impulsa la convocatoria de propuestas escénicas y musicales para el Contenedor Cultural dirigida a artistas, con el objetivo de "promover y difundir sus creaciones escénicas y musicales en el Contenedor Cultural durante la nueva temporada".

Esta propuesta, según la institución académcia, pretende "eliminar las barreras iniciales a las que se enfrentan estos creadores, facilitándoles gratuitamente espacios y equipamientos, además de ofrecerles visibilidad y difusión a través de la programación cultural oficial de la Universidad". Las propuestas se pueden enviar a 'cultura@uma.es'.

Además, este año la 'Barrilada Cultural', la fiesta de apertura de la nueva temporada en el Contenedor Cultural, una "tarde inolvidable" para dar la bienvenida al curso 2026-2027. Será el miércoles 30 de septiembre, de 17,00 a 21,00 horas. Se trata de una fiesta multicultural acompañada de DJ sets, shows musicales, mercadillo y más. Las entradas 'online' ya están a la venta por cinco euros, con dos consumiciones incluidas a través de 'https://www.uma.es/servicio-cultura/noticias/barrilada-cultu...'.