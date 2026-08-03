Los talleres gratuitos de soporte vital básico y uso de desfibriladores volverán a celebrarse en septiembre

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MÁLAGA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de las áreas de Derechos Sociales y Participación, vuelve a colaborar un año más con la Asociación de Expacientes de la Unidad de Medicina Intensiva (Expaumi) en la organización de los Cursos Taller de Soporte Vital Básico en cada uno de los once distritos municipales de la ciudad.

Estas sesiones, que son gratuitas, serán impartidas por profesionales sanitarios que darán indicaciones sobre técnicas de reanimación cardiopulmonar y el manejo de desfibriladores.

Los cursos se desarrollarán entre el 10 y el 29 de septiembre, de lunes a jueves, cada día en un distrito en horario de tarde de 16,00 a 20,00 horas, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Se trata de la XXIV edición de estos talleres, en cuya organización también participa la Fundación Luis Portero García. El alumnado recibirá material docente y certificado de asistencia.

Las personas interesadas en realizar este taller pueden informarse e inscribirse en el correo electrónico o en la página web de Expaumi (info@expaumi.org y www.expaumi.org), así como a través de los teléfonos 647 859 373 y 647 859 378. Las plazas son limitadas, hasta un máximo de 40 por sesión.

Actualmente, quedan plazas disponibles para todas las sesiones excepto en las programadas en el distrito Teatinos, donde ya está cubierto el cupo, aunque pendiente de confirmación. En este sentido, han señalado que se puede solicitar la participación en cualquiera de los talleres que sigan abiertos, sin que sea necesario residir en esos distritos para poder inscribirse.

La formación será impartida por profesionales sanitarios instructores en Soporte Vital Básico y DEA del Plan Nacional de RCP con experiencia profesional en Medicina Intensiva (UCI), 061, Urgencias y Asistencia Primaria, y tienen como fines principales el identificar la pérdida de conciencia, la ausencia de respiración, la obstrucción de la vía aérea superior y la Parada Cardiorrespiratoria (PCR) y aplicar las técnicas necesarias para el tratamiento de la PCR y mejorar su pronóstico de supervivencia.

También aprender a fortalecer y a continuar en la cadena de la vida, poniendo en marcha el dispositivo de emergencias médica; conocer el funcionamiento y la aplicación del Desfibrilador Externo Automático como tercer eslabón de la cadena de la vida; aprender a prevenir y cómo actuar ante las principales causas de emergencias; y fomentar la importancia como ciudadano de solicitar la tarjeta de donante de órganos y tejidos.

CURSOS Y UBICACIÓN EN CADA DISTRITO

En cuanto a los cursos y la ubicación, han señalado que en Distrito Centro será en la Junta Municipal de Distrito el 10 de septiembre; en Distrito Málaga Este (El Palo): Centro de Servicios Sociales, el lunes 14 de septiembre; Distrito Ciudad Jardín, en el Centro de Servicios Sociales el martes 15 de septiembre; Distrito Bailén-Miraflores, en Centro Servicios Sociales el 16 de septiembre; en Distrito Palma-Palmilla será en el Centro Ciudadano Valle-Inclán el jueves 17 de septiembre; y Distrito Cruz del Humilladero en el Centro de Servicios Sociales el 21 de septiembre.

Por otro lado, Distrito Carretera de Cádiz en el Centro de Servicios Sociales el martes 22 de septiembre; Distrito Churriana en el Centro de Servicios Sociales el miércoles 23 de septiembre; Distrito Campanillas en la Junta Municipal de Distrito el jueves 24 de septiembre; Distrito Puerto de la Torre en el Centro de Servicios Sociales el lunes 28 de septiembre; y Distrito Teatinos-Universidad en la Junta Municipal de Distrito el martes 29 de septiembre.

PROGRAMA 'MÁLAGA CARDIOPROTEGIDA'

La organización de estos talleres forma parte del programa 'Málaga Cardioprotegida' impulsado por el Ayuntamiento junto a Expaumi en el año 2016.

Actualmente, la ciudad cuenta con 742 desfibriladores registrados en la vía pública y espacios abiertos, entre públicos y privados, cuya ubicación puede conocerse y consultarse a través del mapa actualizado que está disponible en https://desfibriladores.malaga.eu/, a excepción de los que llevan los vehículos de la Policía Local, que no aparecen por motivos de seguridad.

De esos 742 desfibriladores, 471 son de propiedad y gestión municipal, entre los que figuran los registrados en dependencias y vehículos de la Policía Local, autobuses de la EMT, áreas deportivas, centros sociales, bibliotecas, aparcamientos o mercados, así como los 64 instalados en columnas en la vía pública, entre otras ubicaciones.

Actualmente, hay 38 pendientes de instalación en distintos puntos de la ciudad. Además, en los presupuestos municipales de este año figura una partida de 60.000 euros para adquisición, renovación y mantenimiento de dispositivos.

Los 240 restantes se encuentran en dependencias e instalaciones de entidades públicas y privadas como estaciones de metro, edificios de la Universidad de Málaga o del Parque Tecnológico, centros educativos, hoteles, sedes de colegios profesionales, entidades financieras o empresas.

Los 31 restantes están desplegados a través del proyecto Centesimal (Centenas de edificios y sensores inteligentes en Málaga) que contempla la implantación de sistemas de sensorización de más de 200 edificios en la ciudad en el marco de la transformación digital a través de un convenio entre el Ayuntamiento y la entidad pública empresarial Red.es.

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Málaga se invita al resto de instituciones públicas y a entidades privadas de la ciudad a incorporarse a esta red permitiendo que sus desfibriladores figuren en este mapa.

A través del citado enlace, la ciudadanía, en el caso de que fuera necesario su uso, puede localizar la ubicación de todos los desfibriladores a través de sus dispositivos móviles y ordenadores, indicándole ubicación e incluso a través del callejero de Málaga la ruta de acceso más cercana.

En esta plataforma se informa del edificio o espacio público donde están situados, el horario en el que están abiertas esas dependencias y un teléfono de las mismas. Igualmente, se puede saber los desfibriladores que hay cercanos indicando una localización.

Además, en el caso de los dispositivos situados en los autobuses de la EMT se indica la línea, la matrícula, el número del vehículo y la ubicación exacta por donde está circulando en ese momento.

Con este programa se pretende mostrar la importancia de poder contar con un desfibrilador cerca en caso de emergencia, ya que su uso puede ser vital para una persona que sufra una parada cardiorrespiratoria, así como el actuar en los primeros momentos de la emergencia con las maniobras de reanimación.