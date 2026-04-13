Tango Málaga recuerda a Roberto Goyeneche y acoge a Proyecto Tamgú junto a Valeria Hernández

Los bailarines Lida Mantovani y Max Makowski acompañarán a Leonardo Vázquez (cantor y bandoneón), Martín Perdomo (guitarra) y Mariano Siccardi (piano) en el espectáculo Mirando al sur. - TEATRO CERVANTES

MÁLAGA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tango Málaga recuerda en su duodécima edición a Roberto Goyeneche, 'El Polaco', una de las voces más emblemáticas del género, y acoge un espectáculo de Proyecto Tamgú junto a Valeria Hernández, cantante de Tres Arroyos (Buenos Aires) que "causó sensación" en la reciente Cumbre Mundial del Tango de Granada 2026.

Así, este martes 14 de abrila las 11,00 horas salen a la venta las entradas para las dos fechas de Tango Málaga 2026 (precio único 20 euros). El sábado 4 de julio el trío integrado por Leonardo Vázquez (cantor y bandoneón), Martín Perdomo (guitarra) y Mariano Siccardi (piano) presenta Mirando al sur, homenaje a Goyeneche en el centenario de su nacimiento, y en la segunda jornada, el domingo 5 de julio, el aclamado sexteto nacido en Málaga 'Proyecto Tamgú' acompaña en su desembarco en la ciudad a Valeria Hernández en un viaje honesto y apasionado por la esencia más pura del tango.

La pareja de baile formada por Lida Mantovani y Max Makowski acompañará a Vázquez, Perdomo y Siccardi en Mirando al sur, un espectáculo centrado en la esencia del tango dicho y tocado desde la cercanía, "poniendo en primer plano el fraseo, la pausa y la profundidad emocional" que caracterizaron al Polaco, han indicado desde el teatro en un comunicado.

El repertorio incluirá tangos "emblemáticos" de su trayectoria, así como piezas que permiten redescubrir la amplitud de su universo artístico.

Por su parte, los habituales bailarines de Proyecto Tamgú, Jupa Arias y Esther Medina, cerrarán un sexteto que incorpora la voz de excepción de Valeria Hernández, cuya interpretación aporta una nueva capa de emoción y dramatismo al repertorio. Juntos, desgranarán el la segunda jornada de este encuentro musical un programa que transita por tangos, milongas y valses.

Con estas dos veladas, 'Tango Málaga 2026' reúne de nuevo, al igual que en sus once ediciones anteriores, tango instrumental, danza y canción en sus distintos estilos, las tres manifestaciones esenciales del género nacido en los arrabales del Río de la Plata y reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Horacio 'Tato' Rébora dirige desde 2015 este evento.

Por último, han recordado que las once anteriores ediciones de Tango Málaga han colocado a la ciudad en el mapa internacional del género. Grandes figuras como Susana Rinaldi, Los Guardiola, Daniel Binelli, Osvaldo Jiménez, Mirta Álvarez, Susana Jerez, Jimena González, Claudia Pannone o Amores Tangos han pasado durante estos años por los escenarios municipales, el Cervantes y el Echegaray, en este encuentro con la danza, el canto y el toque de esta fascinante expresión artística.