El teatro circo, los verdiales y el flamenco marcan la agenda cultural de la provincia de Málaga para próxima semana

El teatro circo, los verdiales y el flamenco marcan la agenda cultural de la provincia para la próxima semana - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de Culturama, continúa programando actividades en la provincia para todos los públicos con motivo de la época estival. Teatro circo, flamenco y una amplia oferta expositiva, marcan la agenda del 17 al 23 de agosto.

Así, el 19 de agosto a las 22,30 horas, en la Plaza Bení Al Jalí de Benaladid, la compañía Carpa Diem llega con 'Dolce Salato', un espectáculo de circo contemporáneo que combina técnicas circenses, acrobacias y teatro gestual para construir un espectáculo visual en el que el humor, la complicidad y el equilibrio se convierten en protagonistas.

Con un lenguaje sin apenas palabras, la compañía crea situaciones sorprendentes capaces de emocionar y divertir a espectadores de todas las edades.

'Dolce Salato' invita a disfrutar del circo como un espacio de encuentro, creatividad y juego, llevando las artes escénicas al corazón de los municipios de la provincia. La obra narra la historia de dos panaderos muy diferentes, él es un soñador y ella, pura energía, que convierten la rutina diaria de hacer pan en un viaje lleno de acrobacias, mástil chino y monociclo. La entrada será libre, ha indicado la Diputación en un comunicado.

Asimismo, el teatro circo continúa el día 20 con La Carpa Teatro, que llevará su pasacalle 'A Mares' a Cortes de la Frontera. Con salida a las 21,00 horas en el Parque de la Frontera, invita a descubrir el municipio desde otra mirada, convirtiendo el espacio público en un lugar para la imaginación, el juego y el encuentro de toda la familia. Inspirado en el universo marino, este espectáculo itinerante transforma las calles en un escenario donde personajes fantásticos, grandes elementos escénicos y animación interactúan con el público.

Se trata de un espectáculo que transporta a los espectadores a las profundidades del océano. Con trajes brillantes y elegantes, y con impresionantes accesorios inspirados en el mar, los artistas de La Carpa crean una experiencia visual y emocional inolvidable. La entrada será libre.

Por otro lado, el 22 de agosto, por el XL Festival Flamenco de El Burgo, pasará Miguel de Tena, uno de los grandes cantaores del flamenco actual, en una noche que volverá a convertir el Parque Pasos Largos en escenario para el arte jondo. El recital tendrá lugar a las 23,00 horas, dentro de la programación de esta cuadragésima edición del festival.

Miguel de Tena es una de las voces destacadas del flamenco contemporáneo. Su cante, caracterizado por la profundidad, el conocimiento de los distintos palos y una especial capacidad para transmitir emoción, se sustenta en un sólido respeto por la tradición flamenca, al tiempo que incorpora su propia personalidad artística.

A lo largo de su trayectoria, ha recorrido numerosos escenarios y festivales, consolidándose como un cantaor de referencia y reconocido por su dominio del cante y su capacidad para abordar diferentes estilos con solvencia y sensibilidad.

Su presencia en El Burgo forma parte de una programación que celebra cuatro décadas de historia del Festival Flamenco de El Burgo, una de las citas flamencas con mayor arraigo de la provincia de Málaga y un punto de encuentro para artistas y aficionados al flamenco.

La actuación de Miguel de Tena ofrecerá al público la oportunidad de disfrutar en directo de una voz asentada en la tradición, pero plenamente conectada con el presente del flamenco. La entrada será gratuita.

VERDIALES

Por otro lado, el 21 de agosto, tendrá lugar el Festival Flamenco Rosa Fina de Casares, con la actuación de la panda de verdiales Raíces de Los Moras. Los verdiales, el folclore más ancestral de la provincia malagueña, tiene su hueco en el Festival Flamenco Rosa Fina de Casares en la Plaza de España a partir de las 12,00 horas. La entrada será libre.

Asimismo, la Asociación Folclórica Cultural Juan Navarro protagoniza una nueva cita cultural en Torrox y participa con su repertorio en el Festival Fandangos de Güi, que se celebrará el sábado 22 de agosto, a las 22.00 horas, en la Explanada Río Güi.

Su espectáculo propone un recorrido por el rico patrimonio musical y dancístico de Andalucía a través de un repertorio de bailes, cantes y músicas tradicionales.

FLAMENCO El Burgo acoge una nueva cita con el flamenco de la mano de La Lupi, una de las grandes figuras del baile contemporáneo, que llegará al XL Festival de El Burgo acompañada de su cuadro flamenco. La actuación tendrá lugar el sábado 22 de agosto, a las 23,00 horas, en el Parque Pasos Largos, en una noche dedicada al arte jondo y a la fuerza expresiva del baile flamenco.

Con una trayectoria marcada por la personalidad, la elegancia y la intensidad de su baile, La Lupi se ha consolidado como una artista de referencia dentro del panorama flamenco. Su manera de entender la danza combina el respeto por la tradición con una mirada contemporánea, construyendo sobre el escenario un lenguaje propio en el que conviven fuerza, sensibilidad y una profunda expresividad.

Su paso por El Burgo se suma a la programación de la XL edición del Festival Flamenco de El Burgo, una cita ya consolidada en el calendario cultural de la provincia de Málaga y que vuelve a reunir a grandes artistas para acercar el flamenco a todos los públicos.

EXPOSICIONES

Por otro lado, el espacio expositivo Pacífico 54 de la Diputación de Málaga acoge del 23 de julio al 11 de septiembre la exposición 'Presencias 61. Arte Sostenible', de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga.

Esta nueva colectiva presenta casi medio centenar de obras de diferentes técnicas, tamaños y formatos con la que Aplama rinde homenaje al arte sostenible. El horario de visita, con entrada libre y festivos cerrados, es de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 horas.

Asimismo, también comparte espacio la exposición fotográfica 'El corazón de la Brigada' se adentra en la labor humana y profesional de los bomberos forestales del Infoca. La muestra, compuesta por 23 fotografías, podrá visitarse hasta el 29 de agosto en la sede de la institución provincial (espacio expositivo Pacífico).

'El corazón de la Brigada' acerca al público una realidad que, en muchas ocasiones, solo se contempla desde la distancia, a través del humo, de las imágenes de los medios aéreos o de los datos incluidos en los partes de emergencia.

El proyecto pone el foco en quienes forman parte de los operativos de extinción y muestra la dimensión personal de un trabajo marcado por el riesgo, la preparación, el compañerismo y la vocación de servicio. La entrada es libre y puede visitarse de lunes a viernes de 10,00 a 20,00 horas y los festivos cerrados.

La muestra 'Realismo mágico' de la artista Maribel Alonso reúne en el MAD de Antequera (Calle Diego Ponce, 12) cerca de 80 cuadros de todas las épocas pictóricas. Esta exposición es un recorrido por su trayectoria y una invitación formal a que el público se mueva entre sus colores vívidos y sus geometrías anímicas. Se podrá visitar hasta el 20 de septiembre, de lunes a sábado, de 10,00 a 20,30 horas y la entrada libre hasta completar aforo.

INT25 es una exposición de las diferentes obras realizadas por el alumnado del Máster Universitario de Producción Artística Interdisciplinar de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga (UMA) durante el curso 2024-2025.

La exposición, que acoge una amplia variedad de propuestas artísticas a través de diferentes medios como la pintura, la escultura, el dibujo, la fotografía, el vídeo o la instalación, entre otros, se podrá visitar en el Centro Cultural María Victoria Atencia (MVA) de la Diputación de Málaga hasta el 23 de septiembre de 2026. La entrada es libre y los horarios de visitas son: julio y agosto de lunes a viernes de 9,30 a 13,30 horas. Septiembre de 10,00 a 20,00 horas. Cerrado del 17 al 21 de agosto y el 8 de septiembre.