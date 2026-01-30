Teatro, música, danza y poesía en la cuarta edición del festival Autóctonxs en el Teatro del Soho

La pieza Machos Carnívoros, ganadora del primer concurso AutóctonxsPre - TEATRO DEL SOHO

El festival Autóctonxs by San Miguel, dirigido por la artista malagueña Alessandra García, ha dado comienzo este pasado jueves. La pieza Machos Carnívoros, ganadora del primer concurso AutóctonxsPre en la ESAD de Málaga, daba el pistoletazo de salida a esta cuarta edición en la que más de 20 artistas mostrarán sus creaciones de escena viva en las que se unen teatro, música, danza, performance y poesía.

La propuesta malagueña 'Dar Ghost', inauguró la sección Nuevas dramaturgias en el escenario principal del Teatro del Soho CaixaBank, un espectáculo que recientemente ha sido galardonado con tres premios del Ateneo de Málaga.

Este viernes, segundo día de festival, el público puede disfrutar con la obra Montar un cuerpo del Colectivo La Triangular en Happening poético, con la música electrónica y la danza de Reyes Oteo, Lea Delaporte y Yosbani Antonio a las 16.00 horas en Impro en el hall.

También se presentará el proyecto work in progress 'Las amigas', de Jana Pacheco y Cris Celada de Ensayo acierto a las 17.00 horas, y la obra forasterx, AYOUB de Marina Otero, llegada directamente desde Argentina a las 19.00 horas.

Para los espectáculos de este sábado de Alejandro Morales y de Roy del Postigo y Roberto Aragón las entradas ya se encuentran agotadas. En cambio, a las 17.00 horas todavía hay oportunidad de ver a Ventura Díaz y Pedro Ocaña con 'Carroza' en Ensayo acierto, y las Nuevas dramaturgias de la compañía jienense Éskaton y su obra transgresora 'Ejercicios militares para confundir éxtasis con agonía' a las 19.00 horas.

Por otro lado, el domingo, 1 de febrero, las sesiones serán matinales: a las 12.00 horas Lau Efron presenta su pieza 'La comba', que ya es sold out y a las 13.00 horas Sara Torres y Carmen Rojas clausuran con 'Pulsión de dulzura'.

Como guinda final, tras la representación, la autora Sara Torres dedicará un momento a firmar ejemplares de su último libro 'El pensamiento erótico', ensayo en el que se ha basado para crear este espectáculo.

Durante los cuatro días de Autóctonxs, San Miguel, patrocinador oficial del festival, acompaña a artistas y espectadores, colaborando con el proyecto del Teatro del Soho CaixaBank y apoyando las artes escénicas y el tejido cultural de la ciudad de Málaga. Las entradas están disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.