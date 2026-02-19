El Teatro del Soho CaixaBank acoge el estreno nacional de 'Invisible', adaptación de la novela de Eloy Moreno

La adaptación teatral de 'Invisible' corre a cargo del dramaturgo Josep Maria Miró, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024, consolidado como una de las voces más relevantes de la dramaturgia contemporánea - TEATRO DEL SOHO CAIXABANK

MÁLAGA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fenómeno editorial 'Invisible' (Nube de Tinta / PRH), de Eloy Moreno se prepara para convertirse en una obra teatral. El espectáculo producido por la Fundación Teatro Joven que, cuenta con el apoyo de la Fundación Teatral Antonio Banderas, la Fundación Bogaris y el Teatro del Soho CaixaBank se estrena el próximo 6 marzo de 2026 en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga, para después iniciar una gira nacional durante dos temporadas. Además, tras la función del día 6 de enero, el público de Málaga podrá disfrutar de un coloquio posterior con el autor de la aclamada novela.

La adaptación corre a cargo del dramaturgo Josep Maria Miró, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024, consolidado como una de las voces más relevantes de la dramaturgia contemporánea. La dirección estará en manos de José Luis Arellano García, director escénico habitual de LaJoven, con una trayectoria destacada tanto dentro como fuera de España, especializado en el trabajo con elencos jóvenes. El elenco lo integran Javi Morán, Iballa Rodríguez, Juan Acedo y Marcos Pérez con la colaboración especial de Mabel del Pozo.

Desde su publicación en 2018, 'Invisible' ha sido un auténtico éxito de ventas, superando los dos millones de ejemplares vendidos y siendo traducido a varios idiomas y llevado a la televisión por Disney+ bajo la dirección de Paco Caballero. Su historia ha emocionado a lectores de todas las edades con un relato honesto y conmovedor sobre el acoso escolar, la salud mental en la adolescencia y la necesidad de ser vistos, escuchados y comprendidos.

Esta es la primera novela de Eloy Moreno que llega a los escenarios. La adaptación escénica de 'Invisible' aspira a mantener la intensidad emocional y la capacidad transformadora del texto original, ofreciendo una experiencia teatral que conmueva, interpele y deje huella y conecte con público de todas las edades en los patios de butacas.

La obra está recomendada para mayores de diez años y se representará en sesiones para público general a las 19.00 horas en el Soho. Además, se representará en sesiones matinales para centros de Secundaria y Bachillerato a las que asiste alumnado adolescente que previamente trabaja un material didáctico en el aula y participa en coloquios tras la función.