Técnicos investigan subsuelo de Benaoján (Málaga) donde "se está produciendo una situación similar a Grazalema"

Centro de Coordinación Operativa Local - AYUTAMIENTO DE BENAOJÁN

"El agua está entrando en las viviendas desde el subsuelo con mucho movimiento y ruido de tierras interiores", asegura el subdelegado

SAYALONGA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha explicado este viernes que en el municipio malagueño de Benaoján hay técnicos investigando el subsuelo, ya que se está produciendo una situación "muy similar" a la de Grazalema (Cádiz). Además, se ha referido a la "labor de emergencia" llevada a cabo en este pueblo de la Serranía de Ronda, donde en la pasada noche han sido desalojados "34 vecinos de 12 viviendas".

"En este municipio se está produciendo una situación muy similar a la de Grazalema, con agua entrando en las viviendas desde el subsuelo y con mucho movimiento y ruido también de tierras interiores, al parecer debido a toda esta acumulación de agua en los acuíferos que está haciendo que se mueva la tierra", ha explicado.

Al respecto, ha incidido en que "todo esto también es preocupante, hoy están allí técnicos investigando el subsuelo de Benaoján", ha detallado, al tiempo que también ha dicho que "vamos a reforzar también allí la Guardia Civil con un equipo que viene de Sevilla".

"Tenemos preocupación porque va a seguir lloviendo en la comarca de Ronda", ha incidido y ha señalado que "hay once carreteras cortadas en la provincia de Málaga", mientras el aeropuerto y el puerto funcionan con normalidad.

Por otro lado, Salas ha valorado la situación en otros puntos de la provincia, que "sigue siendo complicada". En concreto, se ha referido al núcleo de El Secadero, en Casares, núcleo que ha permanecido aislado donde residen habitualmente unas 1.500 personas.

Salas ha detallado que ha hablado con el regidor y le ha trasmitido "toda la solidaridad por parte del Gobierno de España y, por supuesto, lo que necesite tanto de Guardia Civil como de la Unidad Militar de Emergencias", precisando que "así se lo trasladé a la delegada del Ejecutivo andaluz, que comanda el operativo de emergencia, que estamos disponibles para cualquier actuación que haya que hacer en El Secadero".

Por otro lado, Salas, tras ser cuestionado sobre si es importante la coordinación entre administraciones, ha dicho que "por supuesto, es importante, la coordinación entre administraciones no debería perderse nunca y en momentos como este es crucial".

"Pero en otros momentos, para distintos proyectos, debería existir, aunque desgraciadamente vemos que hay Administraciones que en general no trabajan de esta forma. Afortunadamente ahora, en situaciones como esta, estamos trabajando de forma conjunta y es lo único que queda, es lo mejor para la efectividad de todos los medios públicos", ha concluido.