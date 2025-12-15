Tecnosocial, foro de innovación en servicios sociales, prepara su edición de 2026 para 19 y 20 de marzo en Málaga

Tecnosocial, foro de innovación en servicios sociales, prepara su edición de 2026 para 19 y 20 de marzo. - UMA

MÁLAGA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Rectorado de la Universidad de Málaga (UMA) ha albergado este lunes la presentación a la cuarta edición de Tecnosocial Andalucía 2026, foro de innovación en servicios sociales, que tendrá lugar los días 19 y 20 de marzo.

Así, los responsables del foro, integrado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga, Diputación y la universidad, han presentado sus avances a empresas y entidades colaboradoras.

La catedrática de Organización de Empresas Ana Rosa del Águila, presidenta del comité organizador, y el director del plan de Investigación e Innovación en Servicios Sociales de la UMA, José Manuel Ramírez, presidente del comité científico, han presentado el evento, que en marzo celebrará su edición con el título 'Innovación y nuevas tecnologías en servicios sociales'.

Además, el acto ha contado también con el viceconsejero de la Consejería de Inclusión Social, José Repiso; la vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la Diputación, Antonia Ledesma; el concejal de Derechos Sociales, Francisco Manuel Cantos. Asimismo, la delegada de Inclusión Social de la Junta de Andalucía en Málaga, Ruth Sarabia, también ha estado presente.

Tecnosocial es un foro permanente de investigación e innovación en Servicios Sociales. Esta cuarta convocatoria adquiere un enfoque "renovado", orientado a divulgar los retos que afrontan los servicios sociales y a difundir la creciente base tecnológico-digital del sector, han señalado en la presentación.

También busca reforzar la conciencia sobre la importancia de la investigación y la innovación para mejorar la calidad de vida de las personas. Además de la feria y de sus expositores, el foro volverá a contar con un congreso académico y profesional de carácter internacional, que este año se articulará en torno a tres pilares temáticos: Innovación Tecnológica y Social, Tecnología y Cuidados, e Innovación en la Inclusión Social.

Este encuentro se celebrará en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, de forma que vuelve a sus orígenes, ya que en 2022 se desarrolló en esta sede universitaria, pasando a la Plaza de la Merced en 2023 y la última edición en la Diputación Provincial y La Térmica.

La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial de la Diputación ha reiterado el apoyo de la institución provincial, a través del servicio de Servicios Sociales, a esta iniciativa junto al resto de entidades, "convencidos de que la colaboración institucional es la mejor vía para avanzar en políticas sociales eficaces, modernas y centradas en las personas".

Así, Ledesma ha señalado que Tecnosocial "volverá a ser un punto de encuentro entre administraciones públicas, universidad, empresas tecnológicas y entidades del tercer sector". "Un espacio para compartir conocimiento, experiencias y buenas prácticas en torno a tres ejes fundamentales: innovación, investigación y tecnología, siempre con los Servicios Sociales como eje transversal", ha dicho.

"El objetivo es claro", ha incidido, "mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de aquellas en situación de dependencia, discapacidad o vulnerabilidad social. Para ello, es imprescindible incorporar la innovación social digital de forma estructural, facilitar el acceso a los Servicios Sociales y avanzar hacia modelos de atención más ágiles, eficaces y cercanos".

La vicepresidenta de la Diputación ha explicado que desde la institución se está trabajando en la transformación digital de los servicios sociales, alineado con el Plan Estratégico Málaga Provincia Inteligente, con el objetivo optimizar recursos, mejorar la atención profesional y acercar los servicios a la ciudadanía, especialmente en el ámbito rural.

En este contexto, ha destacado los proyectos financiados con fondos europeos Next Generation, que suponen una inversión de 650.000 euros, y que están orientados tanto a la modernización tecnológica de los Servicios Sociales Comunitarios, como a la lucha contra la soledad no deseada de los mayores, un reto social de primer orden.