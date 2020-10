Telefónica dará cobertura 5G a más del 86% de la población malagueña antes de final de año

MÁLAGA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Telefónica dará cobertura 5G a finales de 2020 a un total de 21 municipios malagueños, lo que posibilitará dar cobertura a más del 86 por ciento de la población, por encima de la media nacional, situada en el 75por ciento.

En este despliegue, ha informado la multinacional en un comunicado, se incluyen municipios de muy distinto tamaño, tanto los más densamente poblados, como algunas poblaciones con algo menos de 5.000 habitantes, además de Málaga capital.

Así, contarán con cobertura de 5G Málaga, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Álora, Benalmádena, Campillos, Cártama, Casares, Coín, Estepona, Fuengirola, Manilva, Marbella, Mijas, Nerja, Pizarra, Rincón de la Victoria, Ronda, Torremolinos, Torrox y Vélez-Málaga.

De este modo, podrán disfrutar de una conectividad ultrarrápida, muy baja latencia y capacidad para conectar a millones de dispositivos, gracias a la infraestructura que Telefónica ha desplegado en la provincia y en la que está trabajando con las últimas generaciones de radio que permiten el doble uso 4G y 5G.

En esta primera fase se lanza la red 5G con arquitectura NSA (Non Stand Alone) para desplegar la red 5G SA (Stand Alone) cuando la tecnología esté plenamente disponible después de la estandarización. Asimismo, este despliegue inicial está haciendo uso de los emplazamientos e infraestructuras actuales.

Desde el punto de vista de los usuarios, gracias al 5G los clientes particulares podrán descargar una película en segundos, disfrutar de retransmisiones deportivas en directo en las que el usuario tendrá una experiencia 360 grados y podrá visionar cualquier ángulo del partido como si estuviera en la cancha. Aquellos que sean aficionados al gaming podrán jugar en el móvil como si se estuviese en la pantalla del ordenador, sin interrupciones ni latencias.

Para las empresas, destacan los servicios de Multiaccess Edge Computing, que ofrecen servicios de ultra baja latencia y una mayor capacidad de cómputo 'al borde de la red', además de servicios como las redes privadas 5G, el IoT masivo y las comunicaciones críticas, además de la virtualización de la red, que facilita utilizar los recursos de redes de forma más eficaz en función de las necesidades de los clientes.

Con este lanzamiento, Telefónica marca un nuevo hito en la implantación del 5G en España que ya impulsó de forma pionera en 2018 con Ciudades Tecnológicas 5G, entre las que se encuentra Málaga. Esta iniciativa ha permitido desarrollar casos de uso de la nueva tecnología que han servido para construir y consolidar el ecosistema 5G. Así, en 2018 se realizó la primera videollamada internacional en la red real con tecnología 5G entre operadoras del Grupo Telefónica al establecer una conexión Málaga-Londres.

En 2019, se realizaron siete cirugías endoscópicas digestivas con tecnología 5G y realidad aumentada por parte del doctor Pedro Rosón Rodríguez, jefe del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Málaga, quien operaba en la sala de Endoscopia de Quirónsalud Málaga con la supervisión y el asesoramiento desde Japón del doctor Katsumi Yamamoto, director del Endoscopy Center del Hospital de Osaka.

En febrero de 2020, se presentaba el laboratorio I+D más avanzado al sur de Europa para el desarrollo de la conducción conectada en el Parque Tecnológico de Andalucía de Málaga con toda la infraestructura necesaria para testar soluciones 5G y tecnologías vehiculares V2X (vehicule to everything).

Por último, y también en febrero, se realizó una trasmisión en directo en 360 grados del partido Barça-Valencia Basket de la Copa del Rey de la ACB por medio de 5G, lo que supone una nueva forma inmersiva de ver espectáculos en tiempo real a través de la realidad virtual sin estar físicamente en el recinto donde se celebra el evento.