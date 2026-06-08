Telefónica refuerza su apuesta por la IA y la transformación digital en DES 2026 en Málaga

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MÁLAGA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Telefónica participará en la décima edición de Digital Enterprise Show (DES) 2026, el principal evento internacional B2B sobre Inteligencia Artificial y Tecnologías Exponenciales para la transformación empresarial y las estrategias de crecimiento de negocio, que se celebra del 9 al 11 de junio en Málaga.

Durante tres jornadas, la ciudad volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro internacionales para líderes empresariales, expertos tecnológicos, compañías innovadoras y responsables de transformación digital, consolidando su posición como referente europeo en innovación y economía digital.

Bajo el lema 'Machines Learn, People Lead', DES 2026 analizará el impacto de tecnologías como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el cloud, los datos, el Internet de las Cosas (IoT) y la automatización avanzada en la evolución de las organizaciones y en la construcción de nuevos modelos de negocio.

En este contexto, Telefónica mostrará su visión sobre cómo la tecnología, los datos y la inteligencia artificial están impulsando la transformación empresarial, al tiempo que mejoran la competitividad de las organizaciones y aceleran la adopción de modelos de gestión más eficientes e innovadores, ha señalado la compañía en una nota.

Telefónica contará en DES 2026 con la participación de varios de sus expertos en distintos foros. Así, este martes, Natàlia Mata, Head of Data & AI Academy de Telefónica Tech, participará en la mesa redonda '¿Cómo liderar cuando la IA decide? La aceleración de las organizaciones'.

Durante la sesión se analizará cómo está evolucionando el liderazgo en entornos donde la inteligencia artificial asume un papel cada vez más relevante en la toma de decisiones.

Los participantes debatirán sobre qué decisiones pueden delegarse a la IA, cuáles deben seguir siendo responsabilidad humana y qué competencias resultan esenciales para dirigir equipos híbridos formados por personas y sistemas inteligentes, garantizando al mismo tiempo la ética, la supervisión y la confianza en los procesos de decisión.

Ese mismo día, Álvaro Sánchez-Apellaniz, director Data & AI, CDO, Telefónica, estará en la charla 'Scaling Data Literacy Through EdTech'. La sesión abordará cómo las organizaciones pueden avanzar desde iniciativas aisladas de formación hacia modelos capaces de integrar la cultura del dato en la toma de decisiones diaria.

Asimismo, se compartirán experiencias sobre la medición del impacto de los programas de capacitación, la creación de redes internas de impulsores del cambio y la alineación de las competencias analíticas con las prioridades estratégicas del negocio.

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS IMPULSADAS POR IA Y DATOS

La presencia de Telefónica en DES continuará el miércoles con la participación de María Muñoz, directora de Desarrollo de Negocio IoT, Data & AI de Telefónica Tech, en la sesión 'La nueva era de las infraestructuras críticas: IA, datos y operaciones en tiempo real'.

En esta conversación, desarrollada junto a Carolina Rebollo, director Storage Sales Leader Iberia de IBM, se expondrán casos reales sobre cómo las organizaciones están modernizando sus operaciones críticas mediante infraestructuras híbridas, inteligencia artificial, IoT e inteligencia de datos.

La sesión mostrará cómo la integración de infraestructuras, datos y procesos de negocio permite mejorar la resiliencia, optimizar la eficiencia operativa y acelerar la toma de decisiones en tiempo real, aspectos clave para afrontar los desafíos de sectores cada vez más digitalizados y dependientes de la información.

Con su participación en DES 2026, Telefónica reafirma su compromiso con el desarrollo de un ecosistema digital más innovador, sostenible y competitivo, impulsando el uso responsable de la inteligencia artificial, la capacitación en datos y la aplicación de tecnologías avanzadas para ayudar a empresas e instituciones a afrontar con éxito los retos de la nueva economía digital.