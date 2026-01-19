El Teléfono de la Esperanza de Málaga ofrece apoyo psicológico a las víctimas del accidente

Imagen de la zona del accidente ferroviario con los convoyes de trenes siniestrados donde han comenzado los trabajos de recuperación de los mismos. - Joaquin Corchero - Europa Press
Publicado: lunes, 19 enero 2026 18:21
MÁLAGA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teléfono de la Esperanza de Málaga ha puesto a disposición de la población e instituciones sus recursos de apoyo psicológico y atención emocional a las víctimas y familiares y amigos del trágico accidente de ferrocarril ocurrido en Adamuz (Córdoba), como entidad con experiencia en la atención a situaciones de crisis.

Así, a través de una nota han manifestado su "profunda solidaridad con todas las personas afectadas por el trágico accidente, así como con sus familiares y allegados".

"Nuestra entidad cuenta con voluntariado especializado en intervención en crisis, duelo, trauma y contención emocional, con amplia experiencia en la atención a personas afectadas por situaciones de emergencia y catástrofes como la actual", han manifestado.

Al respecto, han indicado que las personas necesitadas pueden contactar con su línea de ayuda Teléfono de la Esperanza Málaga --952 26 15 00-- y ha recordado que es un servicio "confidencial, cercano y accesible para toda persona que atraviese una situación de sufrimiento emocional".

"Reiteramos nuestro compromiso con la comunidad y con todas aquellas personas que, tras este trágico accidente, puedan necesitar apoyo emocional inmediato o continuado", han finalizado.

