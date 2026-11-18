Cartel del Festival Irreconciliables en Ardales y Teba. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, encara el último tramo del año "reforzando su actividad en los municipios de la provincia con una programación que conecta creación contemporánea, tradición, música y participación ciudadana". De esta forma, "busca acercar la cultura a localidades de distintos tamaños y realidades, favorecer el encuentro entre artistas y ciudadanía y reconocer el valor de las expresiones culturales propias de cada territorio".

Entre las propuestas destacan las giras de dos proyectos vinculados a las residencias artísticas del centro. 'Lavadero de sueños', de Alba LaMerced, y 'Amor y sangre', de Verónica Ruth Frías y Rocío López 'La Boterita', según ha informado la institución provincial en una nota.

La programación se completa con el proyecto gastronómico y audiovisual de PinkChadora, los conciertos sociales del Vivero Musical de Málaga (Vimma) y las actividades del Festival Irreconciliables en Ardales y Teba.

Por su parte, el vicepresidente de Cultura, Manuel López Mestanza, ha destacado que con esta programación, La Térmica "refuerza su compromiso con una cultura conectada con el territorio, que no depende del tamaño de los espacios ni de las localidades para generar experiencias culturales de calidad".

"La diversidad de propuestas y formatos permite acercar la creación actual a públicos diferentes y, al mismo tiempo, reconocer las tradiciones, las historias y las identidades que conviven en los municipios de la provincia", ha agregado.

La cantante, actriz, compositora y directora de escena Alba LaMerced llevará 'Lavadero de sueños' a dos municipios malagueños. El espectáculo, creado en residencia artística en La Térmica gracias al Programa de Residencias Artísticas de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, recupera la memoria de los lavaderos tradicionales como "espacios de encuentro, confidencias y apoyo entre mujeres".

A través de la música y la palabra, LaMerced parte de elementos del folclore popular, como los verdiales, las seguidillas y los cantos de labor, para "transformarlos en nuevas composiciones con una mirada contemporánea". La propuesta podrá verse el sábado, 21 de noviembre, a las 20,00 horas, en el Centro de Artes Escénicas La Alcoholera de San Pedro de Alcántara, y el domingo, 22 de noviembre, a las 19,00 horas, en el Auditorio Municipal José Luis Miranda de Archidona. Ambas funciones serán de entrada libre hasta completar aforo.

También llegará a distintos puntos de la provincia 'Amor y sangre', una pieza de Verónica Ruth Frías y Rocío López 'La Boterita' que cruza 'performance', flamenco y danza contemporánea. La propuesta nace del encuentro entre la investigación escénica de Frías "en torno al cuerpo, la identidad y los roles de género", y el trabajo de 'La Boterita', cantaora y compositora malagueña que "explora nuevos lenguajes para el flamenco".

El espectáculo toma la animalidad como espacio de libertad, deseo y resistencia, y "establece un diálogo entre el folclore, los verdiales y el movimiento contemporáneo". La gira provincial tendrá tres paradas, el sábado, 21 de noviembre, a las 19,00 horas, en el Edificio Ángel Vázquez de Jubrique; el viernes, 27 de noviembre, a las 20,00 horas, en el Teatro Vicente Aleixandre de Alhaurín de la Torre; y el domingo, 29 de noviembre, a las 20,30 horas, en el Edificio del Granero de Villanueva del Rosario. Todas las funciones serán gratuitas.

La programación provincial incluye también 'Cocina con Pink Chadora: El sabor de los pueblos de Málaga', un proyecto cultural y audiovisual protagonizado por la artista drag PinkChadora que recorrerá cuatro municipios "para acercarse a sus recetas tradicionales y a las historias que las acompañan".

A partir de su libro '¡Come como Dios manda!', la iniciativa propone recuperar la memoria familiar y los saberes transmitidos de generación en generación. En cada localidad, PinkChadora "conocerá a sus habitantes, descubrirá una receta vinculada al municipio y compartirá un encuentro en torno a la cocina, entendida como parte de la identidad y la memoria colectiva".

Las citas tendrán lugar este 18 de noviembre en Almáchar, en el Centro de Arte y Desarrollo, Sala Axarquía; el 20 de noviembre en Villanueva del Rosario, en la Casa de la Cultura; el 23 de noviembre en Manilva, en la Sala Cultural Casa Villa Matilde; y el 27 de noviembre en Alpandeire, en el Salón de actos Nave Arroyo de la Fuente. Todas comenzarán a las 18,00 horas.

El Vivero Musical de Málaga (Vimma), impulsado por la Diputación de Málaga en La Térmica, celebra tres años de trayectoria con el inicio de una gira provincial de conciertos sociales. El proyecto "combina la formación musical y la interpretación en conjunto con el aprendizaje en gestión cultural, comunicación y bienestar emocional, y traslada ahora el talento de sus jóvenes músicos a diferentes espacios de convivencia de la provincia".

Asimismo, el ciclo contempla cinco actuaciones dirigidas a asociaciones y colectivos locales, el 26 de noviembre, a las 17,00 horas, en la Sala de Usos Múltiples de Frigiliana, para la Asociación de Mayores; el 28 de noviembre, a las 20,00 horas, en el Castillo de Bezmiliana de Rincón de la Victoria; el 4 de diciembre, a las 17,00 horas, en el Centro Cultural de Benalmádena; el 5 de diciembre, a las 19,00 horas, en la iglesia de Nuestra Señora de la Salud de Carratraca; y el 7 de diciembre, a las 17,00 horas, en El Granero de Villanueva del Trabuco.

La programación se completa con la extensión provincial del Festival de Poesía Irreconciliables a través de 'Subî ar pueblo', una propuesta "que invita a reunirse, conversar y compartir historias, canciones, refranes, recetas y recuerdos vinculados a la cultura popular de cada localidad".

En suma, el proyecto plantea crear un "mapa oral de los pueblos de Andalucía a partir de testimonios y conversaciones vecinales". Los encuentros se celebrarán en Ardales el 2 de diciembre y en Teba el 3 de diciembre, ambos en sus respectivos centros culturales y en horario de tarde, aún por confirmar. El material recogido "se transformará en piezas de audio e imagen que formarán parte de un mapa virtual de acceso libre".