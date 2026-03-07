La Térmica y el Centro La Malagueta de Málaga impulsan su proyección nacional en ARCO con un acuerdo con Asociación 9915

La Térmica y el Centro La Malagueta impulsan su proyección nacional en ARCO con un acuerdo con Asociación 9915. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los centros culturales de la Diputación de Málaga La Térmica y La Malagueta están presentes en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOmadrid 2026, en la que se ha formalizado el acuerdo con la Asociación 9915, la principal red de coleccionistas privados de arte contemporáneo en España, con el fin de impulsar la proyección nacional de estos espacios malagueños.

Además, en el marco de este encuentro centrado en el arte contemporáneo, que concluye este domingo, se han presentado las publicaciones de las exposiciones de Diana Fonseca y Timsam Harding junto a las galerías Max Estrella y T20, han informado desde la institución provincial.

De esta manera, ambos centros "refuerzan su posicionamiento dentro del circuito artístico nacional, un nuevo paso en su estrategia de crecimiento y colaboración institucional", han manifestado a través de un comunicado.

El acuerdo de colaboración con la Asociación 9915, suscrito por su presidenta, Charo López, y el director de La Térmica y el Centro Cultural La Malagueta, Antonio Javier López, en el que se lleva trabajando desde hace meses, se materializará en el primer semestre de 2027 con una propuesta expositiva de gran envergadura.

La iniciativa reunirá cerca de 70 colecciones de destacados miembros de la asociación en tres exposiciones: dos muestras en La Térmica y una en La Malagueta.

La presidenta de la Asociación 9915, Charo López, ha subrayado la relevancia de esta iniciativa y el compromiso de los coleccionistas con el proyecto, y ha explicado que se trata de una exposición "de gran envergadura" que reunirá obras "de notable calidad, tanto de artistas nacionales como internacionales". Además, ha destacado "la alta implicación de los miembros de la asociación, que han mostrado una gran disposición a participar".

Asimismo, ha señalado que uno de los principales objetivos de 9915 es apoyar el arte contemporáneo desde todos los ámbitos del sector --artistas, coleccionistas, galeristas, etcétera-- y, especialmente, compartir las colecciones en iniciativas como esta para que "el público pueda disfrutarlas, poniendo así las obras al alcance de todos".

Según Nacho Ruiz, comisario del proyecto, la propuesta desarrollará tres discursos complementarios sobre la historia del arte, mostrando la evolución de las prácticas artísticas en estrecha colaboración con los coleccionistas. "Se trata de un proyecto de gran relevancia, porque no solo reúne colecciones de gran valor, también piezas singulares que forman parte del patrimonio cultural y que, gracias a iniciativas como esta, se convierten en accesibles para todo el público", ha explicado.

El proyecto contará con una participación activa de los coleccionistas, que se implicarán en el tejido cultural de Málaga y en la labor pedagógica de las instituciones, colaborando en distintas actividades paralelas para acercar el arte contemporáneo a las nuevas generaciones de estudiantes y amantes del arte.

La Diputación de Málaga respalda también esta iniciativa, "consolidando su posición como espacio de referencia para la creación, la difusión y la educación artística, ofreciendo experiencias que combinan patrimonio, coleccionismo y reflexión sobre la historia del arte en un diálogo abierto con la comunidad", han señalado.

Esta colaboración pone además el foco en la importancia de generar sinergias con agentes clave del sector y continuar impulsando iniciativas que amplíen el acceso a propuestas culturales de alto nivel.

También en el contexto de ARCOmadrid se han presentado las publicaciones de dos exposiciones recientes de La Térmica. Por un lado, 'Entelequia', de Diana Fonseca --expuesta durante cuatro meses en el espacio de la Diputación de Málaga--, un proyecto en el que la artista cubana construye un universo íntimo a partir de experiencias personales, abordando la búsqueda de sentido, la belleza y la autorrealización a través de un lenguaje cercano al collage emocional y simbólico.

Por otro lado está la publicación de 'A tiempo para la espera', de Timsam Harding, que pudo verse durante tres meses en La Térmica y que recoge una investigación artística centrada en la relación entre sonido, materia y percepción. A través de esculturas e instalaciones, el artista malagueño ha podido transformar el ruido del entorno urbano en una experiencia física, explorando conceptos como el tiempo suspendido, el movimiento o el silencio como espacio activo.

Ambas publicaciones se han presentado en el expositor del proyecto TAEC de la Universidad de Málaga, junto a las galerías Max Estrella y T20. De este modo, La Térmica refuerza los lazos institucionales tanto con entidades públicas, como con agentes privados del sistema del arte en España.

En dicha presentación participaron el director de La Térmica y del Centro Cultural La Malagueta, Antonio Javier López, los artistas Diana Fonseca y Timsam Harding, así como los galeristas Alberto de Juan y Nacho Ruiz.

Con estas acciones, estos dos centros culturales de la Diputación de Málaga "consolidan su presencia en un contexto estratégico como ARCO, no solo como espacios expositivos, sino como plataformas activas de producción, investigación y colaboración dentro del ecosistema artístico nacional actual", han concluido.