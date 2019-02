La Térmica desarrollará hasta el verano 80 actividades culturales en la provincia de Málaga

Publicado 07/02/2019 14:50:35 CET

COÍN (MÁLAGA), 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, desarrollará hasta el próximo verano 80 nuevas actividades en la provincia, incluyendo cursos y talleres para niños y adultos, conferencias y charlas, exposiciones rotatorias, etcétera.

Así lo ha dado a conocer este jueves en el municipio malagueño de Coín el diputado provincial de Cultura, Víctor González, junto al alcalde del municipio, Fernando Fernández Tapia y la concejala de cultura Raquel López.

Este programa de 'La Térmica en la provincia' se desarrollará en todas las comarcas. En el caso del Guadalhorce será en los municipios de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama y Coín; en la Costa del Sol Occidental, habrá actividades en Benalmádena, Estepona, Marbella, Torremolinos y Nerja. También abarcará Antequera y la Axarquía, con actividades en Torremolinos y Vélez-Málaga.

González ha resaltado que La Térmica, "como centro catalizador de la cultura en la provincia", está abierta a todos los ciudadanos que provengan de cualquier municipio a participar en cualquier actividad o taller en su sede de avenida de los Guindos, ofreciéndoles gratuitamente alojamiento y manutención.

EXPOSICIONES

A lo largo de los próximos meses La Térmica contará cinco exposiciones que itinerarán por los distintos municipios. Entre las novedades se encuentra las muestra fotográfica 'En busca del refugio', organizada por la Comisión Española de Ayuda a los Refugiados (CEAR) y que acerca al espectador la odisea de las guerras y persecuciones globales de las que huyen a diario millones de personas. Se podrá ver en el núcleo marbellí de San Pedro de Alcántara y en Cártama.

La obra gráfica de Tàpies es otra de las exposiciones nuevas que incluye este programa, y que nace con un enfoque claramente didáctico para mostrar, a través de grabados, el trabajo de uno de los artistas contemporáneos españoles más importante del siglo XX. Mijas, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre y Vélez-Málaga, son los municipios por los que pasarán, en este caso hasta final de año.

Por otro lado, desde febrero hasta diciembre de 2019, también viajarán por las salas de Vélez-Málaga, Fuengirola, Mijas, San Pedro de Alcantára, Rincón de la Victoria y Alhaurín de la Torre, las muestras fotográficas 'The Beatles vs. The Rolling Stones', de Gered Mankowitz y Terre O'Neill; 'Marisol: el resplandor de un mito', de César Lucas, que irá a Nerja y el proyecto fotográfico 'Palma Palmilla', de Marina Reina, por San Pedro de Alcántara.

Todas estas muestras han sido producidas por La Térmica, y tras haberse mostrado en su sede principal en la capital, rotará por los municipios con un total de 15 paradas a lo largo de 2019.

CONFERENCIAS

Los habituales ciclos de conferencias de La Térmica se acercan a los municipios de Málaga durante los próximos meses con encuentros de diversas temáticas. Así, el Aula Savia coordinada por el periodista Héctor Márquez, ha organizado encuentros con Nuria Alemany sobre cosmética natural y con Pilar Franco, para estudiar a fondo la tradición milenaria de la Ayurveda.

El Gabinete de Sexo, que coordina la escritora Ayanta Barilli en marzo recibirá a la sexóloga y periodista Valerie Tasso. El ciclo Radar, organizado junto a la Fundación General de la UMA, realizará encuentros sobre el Big Data con Antonio López y Joaquín Castillo de Mesa, o sobre el reciclaje de basura, con Mónica Gutiérrez Calvo y Fernando Calvo.

El ciclo Palabras Mayores permitirá encuentros con los reconocidos actores Antonio Resines y Ana Belén, y una sección de Cómicos acercará encuentros con Javier Gutiérrez y Joaquín Reyes a diversas localidades malagueñas.

Finalmente, el ciclo 'El Mundo en llamas', dirigido por el escritor y poeta Alfredo Taján, celebra un encuentro con Laurence Debray, y el nuevo ciclo de La Térmica, 'Espiritualidades', acogerá una conferencia con Enric Benito.

CURSOS Y TALLERES

El programa de completa con un paquete de cursos y talleres para público adulto, adolescente e infantil. Talleres sobre cosmética natural con Blanca Barreda; huertos urbanos con Huertum; redes sociales y web con Encuentros Tech; música clásica con María Tesla; cocina tailandesa con Poonam Jethmalani; pintura decorativa con Elena Nuez; bailes capoeria con Pingo; el teatro como terapia con Lourdes Trujillo; fotografía con Patricia Becaroto, o Quilling con art&museum, son las propuestas que podrán realizar los mayores de 18 años en este programa.

Jóvenes y adolescentes tendrán acceso a cursos de orientación al futuro académico con Zaida Estévez, diseño de videojuegos con José Manuel Salado o 'lettering' y caligrafía con art&museum.

Los más pequeños, hasta 12 años, podrán disfrutar de un programa de actividades formativas que incluye cursos de arquitectura con Arqkids; experimentos científicos con Daniel Guirado; egiptología y arqueología con el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto; robótica infantil con José Antonio Domingo; música y expresión corporal con art&museum; 'cianophilia' con Laura Brinkmann y María José Coronado, y cuentos en miniatura con Irene Macías.

FESTIVAL DE CORTOS PARA NIÑOS

Este programa de actividades incluye la iniciativa 'Cinechico', organizada por Kike Díaz. Se trata de un festival internacional de cortometrajes en español o sin palabras dirigido específicamente a escolares de Primaria. En esta primera edición se dirige a niños y niñas de centros educativos de la provincia de Málaga.

Los cortos a concurso proceden de todo el mundo y muchos han sido ya premiados en otros festivales, porque lo que se pretende es ofrecer producciones de calidad que sirvan como ventanas a otras realidades. Por esta vocación educativa las sesiones de proyección se plantean como cinefórums y espacios de aprendizaje. En las próximas semanas se dará a conocer el programa completo así como los municipios donde tendrá lugar.

EL MURAL DE LA PAZ, EN MARZO EN COÍN

Por otro lado, el municipio de Coín acogerá el 'Mural de la Paz' del 23 al 29 de marzo. Una iniciativa de La Térmica y la de Delegación de Participación y Cooperación Internacional de la Diputación de Málaga que reunirá a once artistas procedentes de diferentes países del mediterráneo (Palestina, Jordania, Egipto, Argelia o Túnez).

Estos realizarán un mural en favor de la paz, en unas jornadas que celebrarán otras exposiciones, talleres y encuentros sobre arte en zonas de conflicto con Rana Bishara, Assem Al Basha y Larbi El-Harbi). Este programa de actividades ya se puede consultar al completo en www.latermicamalaga.com.