La Térmica presenta la tercera edición del Vivero Musical de Málaga

El vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, en rueda de prensa - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Térmica, centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, ha presentado la tercera edición del Vivero Musical de Málaga, ViMMA, una residencia dirigida a jóvenes intérpretes que se celebrará del 13 al 19 de julio y que vuelve a completar sus 25 plazas.

El programa refuerza este año su dimensión internacional, amplía su programación de conciertos e incorpora nuevas líneas de colaboración académica y social.

La iniciativa reunirá durante una semana a jóvenes músicos en régimen de residencia para trabajar en un formato que combina formación de excelencia, música de cámara, creación contemporánea, desarrollo profesional, programación escénica y actividades dirigidas a colectivos sociales. La edición de este año incorpora, además, un elemento especialmente significativo: el debut de la Orquesta Kairos, una agrupación joven en residencia impulsada por Guillermo López Calleja, participante de la primera edición del ViMMA.

La programación ha sido presentada en la Diputación de Málaga por el vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza; la concejala de Políticas Sociales de Torremolinos, Gloria Manoja; y el director artístico del ViMMA, José Luis López Antón. La presentación ha contado también con la asistencia de representantes de la Sociedad Filarmónica de Málaga, Juventudes Musicales, el Conservatorio Superior de Música de Málaga, compositores, músicos, la Orquesta Sinfónica de Málaga y entidades sociales vinculadas al programa.

El vicepresidente y diputado de Cultura ha destacado que el ViMMA es "un proyecto del que nos sentimos muy orgullosos como institución, desde la Diputación y desde La Térmica, porque en tres años ha crecido mucho". En este sentido, ha señalado que la residencia "vuelve a demostrar su consistencia completando todas las plazas ofertadas".

Ha subrayado que el programa permite que jóvenes músicos vean en Málaga y en La Térmica "un lugar donde formarse, crecer y comenzar a desarrollar su carrera". Asimismo, ha incidido en que esta tercera edición da "un paso importante" con nuevas alianzas internacionales, especialmente con el Ministerio de Cultura de Portugal.

NUEVAS ALIANZAS ACADÉMICAS E INTERNACIONALES

Una de las principales novedades de esta tercera edición es la incorporación del Conservatorio Superior de Música de Málaga como colaborador académico. Esta alianza refuerza la conexión del vivero con el ecosistema educativo musical de la ciudad y favorece la relación entre la formación superior y la experiencia profesional de los jóvenes intérpretes.

El programa amplía también su proyección internacional mediante la colaboración con el Ministerio de Cultura de Portugal. Fruto de esta cooperación, el ViMMA contará con la participación del Grupo de Música Contemporánea de Lisboa, una de las formaciones de referencia de la península ibérica, que impartirá una masterclass especializada para los residentes y ofrecerá el concierto de clausura el domingo 19 de julio en La Térmica.

La residencia contará igualmente con el violinista Aitor Hevia, miembro del Cuarteto Quiroga, formación reconocida con el Premio Nacional de Música. Hevia impartirá clases magistrales de música de cámara dirigidas a los grupos residentes y aportará su experiencia como intérprete y docente.

El ViMMA cuenta además con la colaboración de la Orquesta Filarmónica de Málaga, la Orquesta Sinfónica de Málaga, la Sociedad Filarmónica de Málaga y las Jornadas de Música Contemporánea de Nerja.

DEBUT DE LA ORQUESTA KAIROS

Uno de las novedades de esta edición será el nacimiento de la Orquesta Kairos, un proyecto impulsado por Guillermo López Calleja, participante de la primera edición del ViMMA, que materializa el trabajo desarrollado durante la residencia en torno al emprendimiento cultural y la inserción profesional.

López Mestanza ha destacado que esta iniciativa responde a uno de los objetivos planteados desde el inicio del proyecto: "sembrar oportunidades para que los jóvenes que se forman en este vivero musical tengan continuidad". En este sentido, ha señalado que la Orquesta Kairos es "un ejemplo" de cómo el talento que pasa por el ViMMA empieza a generar nuevos proyectos.

La nueva formación debutará el sábado 18 de julio, a las 19.00 horas, en el Auditorio Edgar Neville, bajo la dirección del propio Guillermo López Calleja. El programa incluirá el Concierto para piano n.º 2 de Rachmaninov, con Nathanael Ospina como solista, y la suite sinfónica Scheherezade, de Rimsky-Korsakov.

La creación de esta orquesta joven en residencia refleja uno de los objetivos principales del ViMMA, que la formación recibida por los participantes pueda traducirse en experiencias artísticas reales, en nuevos proyectos culturales y en oportunidades vinculadas al desarrollo profesional.

PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS Y ACCIONES SOCIALES

La tercera edición del ViMMA amplía su programación artística con conciertos y actividades musicales que se desarrollarán entre el 13 y el 19 de julio en La Térmica y en el Auditorio Edgar Neville.

El lunes 13 de julio, a las 17,00 horas, tendrá lugar el concierto de presentación del ViMMA a cargo de ONYX Dúo, formado por Julia Tavit y Yigit Sahan Yüksel. Su participación refuerza el compromiso del proyecto con el acompañamiento de los ensembles nacidos en la residencia y con la generación de vínculos con instituciones culturales de Málaga y su provincia.

El viernes 17 de julio, a las 20,00 horas, los alumnos residentes ofrecerán un concierto de música de cámara en el Auditorio Edgar Neville. El sábado 18 de julio, a las 19.00 horas, será el debut oficial de la Orquesta Kairos, también en el Auditorio Edgar Neville. El domingo 19 de julio, a las 19,00 horas, el Grupo de Música Contemporánea de Lisboa protagonizará el concierto de clausura en el Aula 001 de La Térmica.

López Mestanza ha señalado que, además del trabajo formativo, la residencia será también una semana para disfrutar con conciertos abiertos al público y con La Térmica como espacio de talento, convivencia e ilusión en torno a la música.

Además, ha incidido en la dimensión social del proyecto y ha agradecido la implicación del Ayuntamiento de Torremolinos, representado por la concejala de Políticas Sociales, Gloria Manoja.

Entre las actividades sociales previstas figura una acción musical en colaboración con el Club Deportivo Adaptado Asociación Al-Andalus de Torremolinos, cuyos representantes también han asistido a la presentación, así como una propuesta dirigida a los menores participantes en la Escuela de Verano de la Asociación NAIM, pertenecientes al Plan Local de Zonas Desfavorecidas 'Torremolinos Norte' Eracis+.

UNA RESIDENCIA CON FORMACIÓN, CREACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL

Durante una semana, los jóvenes seleccionados convivirán en una residencia concebida como un espacio de aprendizaje intensivo, convivencia artística y contacto con profesionales del sector.

La propuesta mantiene una visión integral de la formación musical, en la que la interpretación se combina con la música de cámara, la música contemporánea, la participación en conciertos abiertos al público y la dimensión social de la cultura.

López Mestanza ha afirmado que proyectos como el ViMMA "generan oportunidades de encuentro" y permiten que los jóvenes "formen parte de un equipo" durante una semana de convivencia. "Van a crear comunidad y van a proyectar el nombre de Málaga dentro y fuera de nuestras fronteras", ha añadido.

Con esta tercera edición, La Térmica refuerza su apuesta por proyectos propios capaces de generar valor cultural y social desde Málaga. El Vivero Musical de Málaga avanza así en una línea de trabajo que conecta talento joven, colaboración institucional, programación pública e inclusión, contribuyendo a ampliar la proyección de la provincia como espacio de formación, creación musical y cooperación internacional.