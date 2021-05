Terral 2021 trae al Teatro Cervantes de Málaga a Noa, Mariza, Salvador Sobral, Rocío Molina, Ainhoa Arteta y Kiko Veneno

MÁLAGA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Terral 2021 recupera su dimensión internacional trayendo al Teatro Cervantes de Málaga a Noa, Mariza, Salvador Sobral, Broukar y Ayo y citando a cuatro artistas españoles de indiscutible categoría en sus respectivas áreas, Rocío Molina, Ainhoa Arteta, Kiko Veneno y Andrea Motis.

La nueva edición del Festival de Verano organizado por el escenario municipal con la colaboración de la Fundación "la Caixa" se inaugurará el 5 de julio con el regreso de Noa después de cuatro años de su anterior visita a Málaga y se cerrará el 31 del mismo mes con la segunda de las dos actuaciones de Rocío Molina.

Los espectáculos en sala tendrán el aperitivo durante los fines de semana de junio de 'Terral... en tu Zona', una actividad que presenta Naturgy y organiza el Cervantes con la colaboración de las Juntas Municipales de Distrito y la Fundación "la Caixa". En total, once conciertos de blues, jazz-swing, flamenco y country-rockabilly que se podrán disfrutar al aire libre en todos los barrios de Málaga.

Rocío Molina iba a clausurar la edición de Terral de 2020 en uno de los actos centrales del 150 aniversario de la construcción e inauguración del Cervantes. Sin embargo, Terral tuvo que reformularse para adaptarse a las restricciones de la pandemia.

La presencia de la vanguardista y multipremiada bailaora y coreógrafa malagueña en el cartel de 2021 rubrica el carácter de Terral, un encuentro en el que destaca la presencia femenina --que copa dos tercios del programa--, que apela a los sentidos en un formato íntimo y cálido y en el que caben tanto la danza actual de genes flamencos como las músicas de raíz, el jazz, el soul y el pop.

Ese espíritu en el que confluyen la tradición y lo contemporáneo se hace patente en las dos propuestas venidas de Portugal, con el recuerdo de Mariza a la gran Amália Rodrigues y la versatilidad jazzística de Salvador Sobral, en los artistas de Oriente Medio, representados por Noa y por Broukar y los giróvagos de su país, Siria, y con el soul y folk de la intérprete y compositora germano-nigeriana Ayo

La participación de músicos españoles subraya el eclecticismo de Terral. Ainhoa Arteta aparcará su vertiente operística para brindarnos un recital con las canciones de swing, pop, soul o música hispanoamericana que marcaron su vida, Kiko Veneno repasará con Diego 'el Ratón', de Los Delinqüentes, su trayectoria y la trompetista y vocalista Andrea Motis regresará con nuevo disco al Teatro Cervantes tras su éxito en 2019 en el 33 Festival Internacional de Jazz.

Así lo han presentado la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada; el delegado en Andalucía y Melilla y de Fundación Bancaria "la Caixa", Juan Carlos Barroso; el director comercial de Red de Málaga, Córdoba, Jaén, Campo de Gibraltar, Ceuta y Melilla de Caixabank, Gerardo Cuartero, y el director-gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar.

Las entradas para las diez citas (ocho conciertos y dos espectáculos de danza) salen a la venta este miércoles en los canales habituales del Teatro Cervantes (taquillas, teléfonos 902 360 295 - 952 076 262 e Internet www.teatrocervantes.es, www.unientradas.es).

Por otro lado, 'Terral... en tu Zona' animará los viernes, sábados y domingos entre el 4 y el 26 de junio con once conciertos de acceso libre, uno por Distrito.

En ellos se podrá disfrutar del blues de The Gangberries, Hot Nasho y el Suzette Moncrief Quintet, el jazz-swing de The Swing Machine, el flamenco de Tres sendas del cante, espectáculo que recordará a Manolo Caracol, Pepe Marchena y Antonio Mairena a través del sentir personal de Rocío Lopez 'La Boterita', Chelo Soto y Miguel Astorga, acompañados por la guitarra de Fran Moya, y el country-rockabilly de Ric Arlandi.

Las sesiones de Terral 2021 se celebrarán con un aforo reducido a 500 espectadores (el 43,18 por ciento de la capacidad del Teatro Cervantes), y con todos los protocolos sanitarios. Asimismo, los conciertos al aire libre de 'Terra... en tu Zona' contarán con exhaustivas medidas higiénico-sanitarias, con aforo limitado, espacio perimetrado, distancia de seguridad, entradas y salidas escalonadas.

DE NOA A ROCÍO MOLINA

Así, Terral 2021 comenzará el lunes 5 de julio con Noa. En esta ocasión acudirá con su inseparable guitarrista, Gil Dor, y el pianista Ruslan Sirota para enseñar los repertorios de sus dos discos más recientes, Letters to Bach, reinvención de piezas instrumentales del gran compositor barroco, y Afterallogy, dedicado al jazz. El concierto de Noa, al igual que el resto de Terral, comenzará a las 20.30 horas.

El viernes 9 Kiko Veneno repasará en formato acústico su influyente repertorio, piedra filosofal del acercamiento del flamenco al rock, al jazz y al blues (de 20 a 36 euros). Le acompañará en la otra guitarra Diego 'el Ratón', miembro de los jerezanos Los Delinquëntes, una de las más importantes bandas influidas por él.

Al autor de 'Lobo López' le seguirá en el Teatro Cervantes Andrea Motis. La trompetista y cantante catalana regresa a Málaga tras llenar el coliseo en noviembre de 2019, y lo hace con su quinteto de gala, con el contrabajista y mentor musical Joan Chamorro, el pianista Ignasi Terraza, el batería Esteve Pi y el guitarrista Josep Traver.

Con ellos repasará su disco Do outro lado do azul, dedicado al inmenso legado de la música brasileña y en el que también caben composiciones propias y su versión del 'Mediterráneo' de Serrat.

La primera semana de Terral 2021 concluirá con el regreso de otra estrella internacional. Mariza canta a Amália se denomina el concierto con el que la que quizás sea la más importante renovadora del fado homenajea a la figura indiscutible del género. La vocalista nacida en Mozambique y crecida y formada en las casas de fado del lisboeta barrio de la Mouraria ya llenó en la apertura de Terral 2019, y ahora vuelve al Málaga acompañada por Luis Guerreiro a la guitarra portuguesa, Phelipe Ferreira a la guitarra, Adriano Alves en el bajo, João Freitas a la percusión y João Frade en el acordeón.

Mariza repasará el domingo 11 un disco editado el año pasado con el que celebró sus 20 años de carrera y los 100 del nacimiento de Amália Rodrigues, un trabajo que concibió como "una forma de honrar y agradecer a todos el legado y la inspiración que nos ha dejado".

Joy Olasunmibo Ogunmakin, más conocida como Ayo ('alegría' en yoruba), dará en Terral 2021 junto a su banda el primer concierto en España de presentación de su sexto disco, Royal (2020).

La jornada del miércoles 14 introducirá en la riqueza de la música siria. Así, llegará el turino del grupo Broukar ('brocado' en árabe). Su actuación en Terral permitirá escuchar instrumentos tradicionales como el qanun, el oud o el ney y entrar en trance con la danza extática de los derviches.

Ainhoa Arteta en Terral 2021 interpretará temas como 'Tears in heaven', 'Fly me to the moon', 'Alfonsina y el mar', 'With or without you', 'What a wonderful world', 'Piensa en mí' o 'Guantanamera', es decir, una colección de temas de rock, música latinoamericana, swing y jazz. José Antonio Rivero Rodríguez le acompañará el viernes 16 al piano.

Por otro lado, Salvador Sobral estampó la huella de sus manos, al igual que Mariza, en la tercera planta del Cervantes en su visita a Terral 2019. En la edición 2021 presentará bpm, resultado de su fructífera hiperactividad en plena pandemia, primer disco creado íntegramente por el cantautor portugués junto a su inseparable colaborador Leo Aldrey, y tercero en solitario tras Excuse me (2016) y París, Lisboa (2019). Llegará a Málaga el domingo 18.

Rocío Molina cerrará el Festival de Verano a finales de mes con dos de las piezas de su Trilogía sobre la guitarra, un proyecto en desarrollo que se articula en torno a tres espectáculos que, aunque guardan relación consecutiva, son independientes entre sí.