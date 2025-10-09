El Thyssen Málaga se une a la celebración del Día Europeo de Amigos de los Museos en el puente y abrirá el lunes

Exposición temporal 'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló' en el Museo Carmen Thyssen Málaga. - MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA

El Museo Carmen Thyssen Málaga se une en este Puente de la Hispanidad a la celebración del III Día Europeo de Amigos de los Museos; iniciativa que nació en 2023 para visibilizar el valor que aportan a la sociedad las personas agrupadas en torno a asociaciones y programas de amigos de pinacotecas y centros culturales. Además, abrirá el próximo lunes, día 13 de octubre.

Así lo han informado desde el recinto en una nota, en la que han indicado que esta iniciativa, que en España coordina la Federación Española de Amigos de los Museos, está fijada cada segundo domingo de octubre, que en esta edición de 2025 coincide con el Día de la Fiesta Nacional, 12 de octubre, bajo el lema '¡Vuestros Museos, nuestra pasión!'.

Con ello, el Día Europeo de Amigos de los Museos busca destacar el papel de estos centros "como lugares inclusivos y espacios de encuentro y enriquecimiento, en donde la conservación y promoción son responsabilidades compartidas".

Por este motivo, el Museo Carmen Thyssen Málaga ofrecerá a quienes forman parte de su programa de Amigos del Museo la posibilidad de visitar el espacio museístico de manera gratuita acompañado de una persona invitada, durante todo el Puente de la Hispanidad.

En la actualidad, el museo cuenta con medio millar de amigos, de los que 45 son compañías y empresas. En el caso de particulares, cuya cifra llega a 450, por una suscripción de 75 euros al año (con posibilidad de añadir un acompañante con descuento), tienen acceso libre y gratuito durante todo el año al recinto.

Además, cuentan con visitas guiadas en exclusiva, así como espacios reservados y descuentos en todas las actividades que se organizan durante el año. También reciben propuestas de viajes culturales y de participación en encuentros y recepciones en el Museo, entre otras prestaciones.

Por su parte, las empresas y compañías Amigas del Museo consolidan el papel del Museo Carmen Thyssen Málaga "como dinamizador de la ciudad y de la cultura local". Así, entidades sin ánimo de lucro, fundaciones y colegios profesionales constituyen "una potente plataforma de relaciones institucionales, mientras que las empresas encuentran en este vínculo un ejemplo de Responsabilidad Social Corporativa, abriendo a la vez las puertas del museo para las relaciones profesionales con clientes y empleados".

Para darse de alta, tanto como persona física como en el caso de empresa o institución, es preciso rellenar el formulario disponible en la web del museo -- https://mkd.carmenthyssenmalaga.org/es/amigos-del-museo --.

Por otro lado, desde el Museo Carmen Thyssen Málaga han informado de que abrirá el lunes 13, festivo trasladado al caer el Día de la Fiesta Nacional en domingo. Mantendrá su horario y tarifas habituales.

De esta manera, durante este puente el museo abrirá todos los días de 10.00 a 20.00 horas, manteniéndose la visita gratuita el domingo 12 de octubre a partir de las 16.00 horas.

Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la recién inaugurada exposición temporal 'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló', que abrió al público el pasado martes, y de la última oportunidad para visitar en la Sala Noble la muestra 'American People. Fotografía documental americana (1930-1980)', abierta precisamente hasta el lunes.