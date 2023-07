Tito Ramírez y Sabrina Romero abren esta semana el ciclo de conciertos 'Beat'

MÁLAGA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tito Ramírez y Sabrina Romero abren el jueves 20 y el viernes 21 'Beat', un ciclo de conciertos con el que se pone la guinda musical a la temporada de los teatros municipales de Málaga.

Tulsa, The Limboos, Lucía Rey y Trinidad Jiménez completan la próxima semana el cartel de esta segunda edición, en la que colabora la Fundación Unicaja.

El Teatro Echegaray de Málaga apuesta por el soul latino, el rhythm and blues de espíritu cinematográfico, el indie en acústico, la fusión jazzística y el flamenco de nueva hornada en este programa concebido por los teatros municipales para ofrecer música en el periodo estival en espacios cercanos y cálidos muy poco después de la finalización de Terral.

'Beat' se celebra entre el 20 de julio, día del concierto de Tito Ramírez, y el 30 de julio, con Trinidad Jiménez en las tablas. Las entradas para las seis actuaciones, que comienzan a las 20.30 horas, de 'Beat' tienen un precio único de 15 euros, y pueden adquirirse en todos los canales de venta de Málaga Procultura (taquillas de los teatros Cervantes y Echegaray, teléfonos 902 360 295 y 952 076 262 e Internet -www.teatrocervantes.com, www.teatroechegaray.com y www.unientradas.es-).

'Beat' 2023 empieza el jueves 20 de julio en el Teatro Echegaray con la descarga de rhythm and blues y soul latino de Tito Ramírez, una estrella del 'underground' patrio que después de posicionarse en la escena con 5 singles y un elepé (The kink of mambo, publicado en 2019 y del que se vendieron sus dos ediciones al poco de ser publicadas) acaba de envolver sus nuevas canciones en un segundo larga duración.

Su excelentísima perversidad viene a Málaga en su Tour party con El Prince (2023, El Volcán Música & Discos Antifaz), una colección que profundiza y amplía su abanico estético con nuevos sonidos y ritmos, un extravagante viaje por todas sus influencias, desde psicodelia hasta soul latino, garaje, mambo, boogaloo, R&B y góspel. Pedro Poyatos (Tito Ramírez) a la voz y guitarra se hace acompañar en vivo por Manuel Cauchola (bajo), Jesús Alonso (batería), Emmanuel Villagordo (teclado), Pablo García (saxofón), Luis Soler (trompeta) y Alejandro Fernández (congas).

La segunda jornada de 'Beat' estará protagonizada por Sabrina Romero, uno de los valores más pujantes de la escena flamenca actual, una artista nacida en Francia de padres andaluces que ganó el primer premio del Festival Flamenco de Nîmes como joven bailaora con solo 12 años y que debutó en el mercado con Syriana, disco autoproducido y compuesto por ella que publicó en 2015.

La cantante, percusionista y bailaora, una de las artistas invitadas al homenaje a Jorge Pardo del pasado Festival Internacional de Jazz de Málaga y que ha descollado en el programa de Canal Sur Tierra de talento, presentará el viernes 21 de julio Sentimientos, un espectáculo donde el hilo conductor es el tiempo vivido.

El amor, la soledad, la búsqueda interior, los fracasos y los triunfos se convierten en protagonistas, transformándose en música, emoción y sentimiento. A Sabrina Romero (voz, cajón y baile) le acompañarán a las guitarras Rubén Portillo y Juan Carlos Gutiérrez, al piano Diego Suárez y a la batería y percusión Juan Heredia.

El jueves 27 'Beat' invoca al rhythm and blues y a las sonoridades sesenteras y setenteras de The Limboos. El quinteto formado por Daniela Kennedy (batería y voces), Sergio Alarcón (guitarra, teclados, coros y percusión), Roi Fontoira (voz y guitarra), Martín García (órgano, sintetizador y coros) y Javi Geras (Bajo y coros) ya ha ido dando pistas sobre sus nuevos derroteros musicales con su reciente 'Red line', un tema que marca el camino que seguirá la banda en el que será su cuarto disco, previsto para este 2023.

Tulsa es la cuarta apuesta de 'Beat' 2023. La cantautora vasca Miren Iza presentará el viernes 28 en directo en el Echegaray su más reciente álbum de estudio, 'Ese éxtasis' (2021), en esta ocasión en su formato especial de solo acústico, donde, en las distancias cortas, se maneja a la perfección, y su voz, letras, personalidad hipnótica y una cierta vocación teatral brillan de cerca atrapándote desde dentro.

Tulsa es Miren Iza, una compositora y cantante guipuzcoana que comenzó su andadura en la música en el cambio de siglo al frente del grupo Electrobikinis. Tras la disolución de esta banda de electroclash formó Tulsa, formación que lidera y que transporta seis álbumes en sus alforjas.

En sus dos fechas finales, 'Beat' se acerca a la fusión en el jazz a través de dos formaciones lideradas por mujeres. La pianista Lucía Rey, recién fichada para integrar el cartel del próximo Festival de Jazz de San Sebastián (Jazzaldia) se sentará a su piano el sábado 29 en formato trío para introducir las canciones de Nómadas, un nuevo disco que verá la luz próximamente.

Así, en su propuesta actual de concierto, con Michael Olivera a la batería y Ander García al contrabajo, también conviven los temas que formarán parte de su nuevo álbum, en el que añade efectos electrónicos y fusiona de manera más clara y directa el folclore musical del sur de España y la música mediterránea con el jazz contemporáneo.

La clausura le corresponde el domingo 30 al trío de la flautista Trinidad Jiménez, otra de las ilustres artistas invitadas a Jorge Pardo: el legado, la celebración de la fecunda y larga trayectoria del saxofonista y flautista que formó parte del 36 Festival Internacional de Jazz de Málaga.

Trinidad Jiménez (flauta, flauta bajo), Jorge Castañeda (piano y sintetizadores) y Fran Gayo (batería) recrearán en el Teatro Echegaray el contenido de Eléctrica, su álbum de debut. El viento fluye a través de las flautas y los estilos, prevaleciendo un potente mensaje musical: improvisaciones orgánicas, composiciones jondas vestidas con armonías de jazz y un absoluto protagonismo al diálogo constante entre la banda y los estilos.

LA PRIMERA EDICIÓN DE BEAT

Arco, Twanguero, Çantamarta, Pancho Varona, Ariel Brínguez y Los Malagatos coincidieron en julio de 2022 en el primer 'Beat', ciclo que significó el regreso del Teatro Echegaray de Málaga al foco de la diversidad musical.

Los viernes y los sábados entre el 15 y el 30 de julio de 2022 el céntrico espacio escénico acogió un ecléctico cartel en el que cupieron pop-rock de deje andaluz, guitarras singulares, jazz de raíz afrocubana, canción de autor, folclore de la tierra y nuevos ritmos urbanos, seis conciertos de corte acústico con los que los teatros municipales completaron su envite por ofrecer música en el periodo estival con toda la comodidad e intimidad que puede brindar un espacio de estas características.