Toman posesión en Málaga 50 nuevos funcionarios de carrera

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto con el concejal delegado de Recursos Humanos y Calidad, Jacobo Florido, en el acto de toma de posesión de sus plazas de 50 empleados públicos. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto con el concejal delegado de Recursos Humanos y Calidad, Jacobo Florido, ha asistido al acto de toma de posesión de sus plazas de 50 empleados públicos.

En concreto, según han señalado desde el Ayuntamiento en un comunicado, son empleados públicos que han superado las pruebas de acceso de diversas convocatorias de empleo público.

Así, se han cubierto 48 plazas de auxiliar de administración general --35 del turno libre, nueve de promoción interna y cuatro del turno de personas con discapacidad intelectual-- y dos de subalterno --una del turno libre y una del turno de personas con discapacidad intelectual--.