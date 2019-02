De la Torre contará con Porras y Pomares para las municipales y tacha de "injusto" que oposición pida sus dimisiones

Publicado 19/02/2019 14:03:24 CET

Asegura que está "absolutamente tranquilo" ante una hipotética moción de censura e insiste en que están "cumpliendo con la ciudad"

MÁLAGA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este martes que contará para la lista de las próximas elecciones con los ediles Teresa Porras y Francisco Pomares, pese a ser llamados, junto al gerente de Urbanismo, José Cardador, a declarar como investigados por supuestas "injerencias políticas" en expedientes de infracciones urbanísticas, en concreto, en la promoción Villas del Arenal. "Tengo más que esperanza de que sea un asunto que pueda ser sobreseído", ha agregado.

De la Torre, además, ha calificado de "injusto" y "fuera de lugar" el que ambos ediles 'populares' se tengan que ir ahora como pide la oposición, que ha registrado la convocatoria de pleno extraordinario para abordar esta cuestión. De hecho, este pasado lunes el grupo de Ciudadanos, socio de investidura del PP, dio por roto el acuerdo al desoír el regidor el ultimatun para apartarlos.

Tras preguntas de los periodistas, ha incidido en que contará con Porras y Pomares. "Ni más ni menos que los demás, forman parte del equipo actual, están ahí con su actividad, con su currículum, trayectoria, aportación al progreso de Málaga y, lógicamente, contaré con ellos".

Ha dejado claro, no obstante, que "no es el momento" de hablar de listas aún, porque "es más adelante", pero ha abundado en que "no hay ninguna razón para que no estén pero tampoco significa que sea absolutamente que estén", ha dicho, ya que, a juicio de De la Torre, "si lo digo parece que sería injusto respecto a los demás".

"Respondo en unos términos de objetividad y ecuanimidad", ha agregado, dejando claro que "no veo motivos, me parece injusto y fuera de lugar, el que se tengan que ir ahora, pedir la dimisión, como lo hace la oposición". En este sentido, ha señalado que "la presunción de inocencia está ante todo y porque ha habido un comportamiento y una actuación correcta por parte de ellos y del gerente de Urbanismo, José Cardador", ha defendido.

Por otro lado, ha dicho que ni Porras ni Pomares le han ofrecido su acta de concejal, además de que "no ha habido momentos ni ocasión". No obstante, ha afirmado que ambos ediles 'populares' "saben de sobra cuál es mi posición sobre el tema y, por tanto, no tiene sentido que se planteen esa reflexión".

"Mi postura, en ese sentido, es respetar un derecho constitucional; tenemos una Constitución, los concejales han jurado o prometido respetar la Constitución", ha explicado, lamentando que algunos ediles se "están saltando esa promesa o juramento diciendo que no se aplique en estos casos, cuando ese derecho es un derecho fundamental y los Derechos Humanos también lo consagra".

Cuestionado, en concreto, por si el hecho de que los ediles repitan en la lista podría repercutir en futuros pactos tras las elecciones municipales de mayo, ha estimado que "no tiene por qué" afectar: "Las cosas hay que explicarlas bien, tiene su complejidad pero no podemos dejar que el ruido tape la realidad y la verdad de las cosas".

De la Torre ha señalado que "tenemos una justicia en España buena, pero lenta". "No sé el tiempo que tardará en llevarse a cabo la instrucción de este asunto; espero que sea el tiempo más corto posible compatible con el desarrollo y estudio correcto y completo de todo este asunto", ha añadido.

No obstante, ha dejado claro, como aseguró en la comparecencia de este pasado lunes que en el supuesto de que sean encausados actuarían sobre lo pactado a nivel regional, firmado por responsables nacionales y regionales del PP y Cs. "Si llega el caso los destituiría", pero ha dejado claro que "tengo más que esperanza de que sea un asunto que pueda ser sobreseído".



"TRATO DE HACER LAS COSAS LO MEJOR POSIBLE PARA LA CIUDAD"

De la Torre, por otro lado, ha valorado que trata de hacer las cosas "lo mejor posible para la ciudad en todos los sentidos y en el marco de la ley". "Es lo que estoy haciendo, actuando en el marco de la ley y en el marco de la Constitución".

Para De la Torre, "la reflexión de respetar la Constitución me parece básica y esencial, creo que eso fortalece el estado democrático no la petición de cuestiones que están quitando los derechos constitucionales a personas que tienen el derecho a la presunción de inocencia y no a la presunción de culpabilidad porque haya habido unas denuncias con una intencionalidad clarísima, política y no política, de reacción vengativa respecto a unas actuaciones absolutamente correctas que se han hecho en el plano de la GMU".

Es más, ha agregado que se ha hecho "para resolver un problema donde los propios grupos de la oposición pedían que se cambiara la forma de llevar los temas de infracciones urbanísticas en la zona de Villa del Arenal".

"Se ha actuado de una manera correcta dentro de la ley en esta materia y es paradójico que, quienes pidieron aquello, pidan ahora cuentas de lo que se ha hecho, cuando se ha hecho de una manera correcta", ha subrayado.

Sobre una posible moción de censura, el alcalde de Málaga ha dicho estar "absolutamente tranquilo", reiterando que "estamos cumpliendo con la ciudad". En cualquier caso, ha dicho no entrar a valorar en un tema que es "futurible".

Lo que sí ha dicho es que convocará "dentro del marco legal" el pleno extraordinario a petición de los grupos de izquierdas, que piden las dimisión de Porras, Pomares y Cardador.