De la Torre dice que pondrán "todos los medios" para que patinetes no estacionen en las aceras

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado este miércoles el bando que prohíbe a los patinetes eléctricos estacionar en las aceras y ha dicho que lo que se ha conseguido, "y espero que sea eficaz, y pondremos los medios para que lo sea, es que no se aparque y no cree elementos de interrupción que pueden provocar caídas y daños a los que van caminando".

De la Torre, tras ser cuestionado por el bando de los patinetes, ha incidido en que "lo más importante" es señalar que no se pueden aparcar en las aceras, recordando, al respecto, que ese "era el problema más grave que teníamos y que tenemos hoy por hoy".

Ha agregado que "está prohibido y empiezan a actuar grúas de Smassa en coordinación con la Policía", valorando que se verán los efectos "de inmediato".

Ha recordado, en este punto, que se han habilitado espacios para aparcar "alternativos". En total, se han dispuesto 29 estacionamientos para patinetes eléctricos, distribuidos en diferentes zonas de la ciudad de Málaga. De igual modo, ha continuado De la Torre, "mejoramos la visibilidad en las calles", como lugares de cruces y en las esquinas, donde se han ubicado aparcamiento para "bastantes más de 500 patinetes".

"Se trata con el bando, mientras llega la ordenanza, de dar una solución a la problemática que había fundamentalmente en el tema de aparcamientos en las aceras", ha dicho

En relación con la circulación de estos vehículos eléctricos, ha recordado que se plantean unas limitaciones de velocidad, que "hay que controlar, evidentemente". "Lo que sí está establecido en la ordenanza que está elaborándose es que quede claramente establecido, de acuerdo con las indicaciones, aunque no hay una norma estatal que lo marque, que circulen en carriles bici y en la zona de tráfico hasta 30".

"Eso podrá ser pero no quiero marcar el camino, los expertos tendrán que ver el tema de circulación de una manera ideal", ha dicho, añadiendo que también en la ciudad ocurre que "no tenemos los kilómetros de carriles bici que tenemos que tener", lamentando que el Gobierno andaluz no ha cumplido en hacer su parte.

Para De la Torre, "nos deja a la ciudad sin la potencia y la fuerza que en carriles bici se podía tener para resolver el tema de bicicletas, patinetes, y, en general, vehículos de movilidad personal que puedan situarse, pero se resolverá".

Ha valorado, además, que del acuerdo con la Junta, el Ayuntamiento ha cumplido "con bastante más de la mitad", aclarando que la ciudad necesita algo más de 100 kilómetros en total. "Lamento que la Junta no haya hecho la tarea años atrás pero se resolverá e iremos avanzando", ha señalado.