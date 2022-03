De la Torre espera que el paro de transportistas "se resuelva pronto" y el abastecimiento sea "normal"

MÁLAGA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha referido este martes al paro de transportistas, que suma su noveno día, y ha deseado "de corazón" que esa "huelga que hace tanto daño a la economía nacional se resuelva pronto; la normalidad se recupere y el abastecimiento sea perfectamente normal".

Mientras tanto, ha señalado, "lo que hay que hacer es ser prudentes, no ir al acaparamiento de nada, no tiene sentido", ha pedido De la Torre, que ha incidido en ser "solidarios y también compartamos los riesgos, si es que existen; porque se resolverá, estoy convencido de que se resolverá, no hay problema que no tenga solución y esté lo tendrá también".

Así lo ha señalado De la Torre, que junto con las concejalas delegadas de Comercio, Elisa Pérez de Siles, y de Sostenibilidad Medioambiental, Gemma del Corral, ha visitado el mercado del Carmen con motivo de la presentación de las campañas de concienciación y reparto de bolsas biodegradables y de material reciclado dentro de las acciones para la eliminación del plástico en los mercados municipales.

Sobre la situación de los mercados, ha dicho que el paro "afecta" y, según ha apuntado, "los datos de hoy parece que están en algo más de un 30% de descenso en lo que ha sido la entrada de pescado" de Mercamálaga y "entorno a un 25% de descenso en lo que es fruta y verduras".

"La semana anterior no se llegó a notar a efectos de distribución porque tenían ciertas reservas los puestos y las empresas que distribuyen y que pasan luego al escalón minorista", pero "ya es inevitable que se vaya notando".

Precisamente, desde Mercamálaga han indicado a Europa Press, que hay "entrada de mercancías algo más baja en pescados", aunque apunta a "normalidad".