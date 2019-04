De la Torre incide en que se debe mejorar la "permeabilidad" en los recorridos de la Semana Santa de Málaga

Publicado 16/04/2019 13:43:21 CET

Aboga por buscar "un equilibrio" entre "el bienestar del recorrido cofrade y de los ciudadanos que se mueven"

MÁLAGA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado que la Semana Santa malagueña, cuando se alcanza el Martes Santo, va "muy bien" desde el punto de vista climatológico y "bastante bien" en relación con el aspecto organizativo del nuevo recorrido oficial, aunque ha reconocido que quedan "algunos puntillos por mejorar".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha incidido en que queda por mejorar la "permeabilidad" en relación con que las personas no estén mucho tiempo para poder cruzar en los recorridos, en concreto, "el público que quiere en el entorno de ese recorrido cofrade poder moverse en el norte, sur, este y oeste".

Así, ha detallado que hay previsiones de espacio pero "hay que tener en los puntos de paso, en esos controles de la empresa de vigilancia contratada por la Agrupación, la agilidad y el sentido común necesario para que no se acumule demasiada gente".

"Eso es lo que he pedido al presidente de la Agrupación --Pablo Atencia-- esta mañana, que lo traslade a la empresa y a la persona encargada dentro de la Agrupación de ese tema, porque alguna queja he tenido del público de Málaga".

En este sentido, el alcalde ha señalado que le han respondido que tratarán de hacerlo: "Es tan simple como tener esa agilidad y flexibilidad de no esperar a que haya demasiada gente, sino aprovechar los momentos, bien entre cofradías o bien en un momento del propio recorrido que permite el paso rápido de un grupo reducido y eso no desluce excesivamente dentro del cortejo".

"Hay que buscar un equilibrio entre el bienestar del recorrido cofrade y de los ciudadanos que se mueven con independencia de los traslados", ha señalado, valorando, además, que "es un recorrido --desde el punto de vista cofrade-- que permite una fluidez y una continuidad muy grande", ha asegurado, añadiendo que "algunos hablaban del ritmo que llevan, que eso tendrán que analizarlo porque es un tema muy cofrade".

Por otro lado, en relación con las sillas numeradas, el alcalde ha indicado que es un tema "propio de la Agrupación" que tienen que resolver. De igual modo, sobre las quejas recibidas en la falta de iluminación de la tribuna de la plaza de la Marina, ha afirmado que se han puesto unos focos para que "se pueda ver con más claridad el contenido de cada recorrido procesional".

POLICÍA LOCAL

Por otro lado, sobre los efectivos de la Policía Local, con quienes existe un conflicto laboral, ha dicho tener "palabras de reconocimiento y gratitud para el esfuerzo" de estos agentes.

Ha señalado, como ejemplo, que la Policía Local está "complementando los fallos o defectos" que pueden tener el personal de estas empresas "que no han sabido a lo mejor organizar bien esos pasos", valorando, de igual modo, "el número amplio de voluntarios" y animando a que haya para "poder hacer frente al movimiento y las exigencias de la ciudad en esos momentos en que especialmente es importante que no solo la sensación de seguridad, sino la seguridad, sea una realidad en la vida de la ciudad".

"Mis palabras de reconocimiento a quienes van, se esfuerzan y cumplen", ha incidido el alcalde, que cuestionado por una posible huelga encubierta, ha dicho: "No sé si la hay". Al respecto, ha explicado que ha pedido a la inspección médica que vea "qué pasa con esas bajas", asegurando, además, que "ha producido altas inmediatas de un número significativo".

Es más, ha aclarado que si esas bajas no están o estuvieran justificadas "me parecen mal que se pueda utilizar un pretexto que no exista para no cumplir los servicios que es importante cumplirlos", aclarando, no obstante, que "la mayoría lo está haciendo".

"Ese hecho, en la hipótesis de que sea así, no puede descalificar la conducta fenomenal y positiva de la grandísima mayoría de los policías malagueños", ha dicho. Por todo ello, ha valorado que la ciudad está "perfectamente atendida".

TURISMO

Por otro lado, ha valorado el turismo que se genera en esta época del año, destacando, de igual modo, que la ciudad de Málaga tiene "mucho éxito turístico durante todo el año".

"La ciudad hay momentos en que está muy llena, el dinamismo que genera --estas fechas-- está claro, pero es verdad que la ciudad ha sabido a lo largo del año tener muchos acontecimientos no sólo este tradicional de Semana Santa, que cada año tiene más fuerza, y que se une al atractivo de la Málaga cultural, gastronómica o de las playas y el litoral", ha destacado.

Para De la Torre, "es importante subrayar que se convierte en un elemento más de atraer a Málaga no gente para visitarla sino también para vivir".