De la Torre insiste en que no se cederá gratis el suelo a la UCAM y asegura que el canon será económico

Publicado 21/12/2018 14:50:31 CET

MÁLAGA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha rechazado las críticas de la oposición de izquierdas en relación con "regalar" el suelo a la Universidad Católica de Murcia (UCAM) para que pueda instalarse en Málaga y ha sido tajante al afirmar que no hay "ninguna" posibilidad de ceder gratis los terrenos.

"Ninguna, habrá canon económico y todos los que hablan de regalo no es cierto. No es un regalo. Todos los que quieren criticar hablan de regalo pero están planteando una falacia; no dicen la verdad", ha sentenciado el alcalde tras preguntas de los periodistas.

De igual modo, De la Torre ha vuelto a insistir en que se deben separar las opiniones personales "de una persona respetable, que puede tener un papel importante en la UCAM, y lo que la UCAM hace como enseñanza", en alusión también a las palabras del presidente de esta institución y las críticas de la oposición sobre ello.

Así, ha vuelto a pedir que no se mezclen cuestiones, "la UCAM de Murcia en su enseñanza no toca esos planteamientos, que son opiniones personales" y ha tranquilizado a quienes puedan mostrar preocupación: "Málaga seguirá siendo una ciudad abierta y respetuosa con los derechos de todos", ha señalado.

En este punto, el regidor malagueño ha destacado "la labor" que la UCAM ha hecho en Murcia, donde cuenta con más de 20.000 estudiantes y "donde también hay presencia de estudiantes de otros países".

"No olvidemos que allí tienen como ocho grados en ingles, no bilingües, en inglés, y pocas universidades en España, entre públicas y privadas, hay que tengan su enseñanza en inglés", ha resaltado, valorando que "tener aquí tres grados en inglés, según el proyecto inicial, ya que queda aún recorrido, es una novedad".

Es más, De la Torre ha dicho que "no hay ahora mismo en Málaga un centro que tenga esa oferta en inglés, que yo sepa, y nos da una capacidad de atraer talento para profesorado y estudiantes de otros países que le viene muy bien a la ciudad"; además de que también cubren aspecto en la enseñanza que es "muy complementario" a la de la Universidad de Málaga.

En este punto, el alcalde de Málaga ha reiterado que la relación con la institución académica malagueña "es magnífica y la reforzaremos más en 2019, como es natural", aunque ha incidido en que "nosotros siempre estamos abiertos a las universidades privadas, lo hemos dicho, que quieran venir a Málaga", criticando que la Junta "vetó" a la Universidad Europea hace unos años "cuando quería montar en Málaga la Europea de Andalucía".

Por otro lado, ha explicado sobre el proceso que se debe seguir con el proyecto que "es un tema que está abierto" y "está por ver el camino que, finalmente, se opta", añadiendo que "es muy probable que sea el concurso". "Es un poco de más tiempo pero legalmente cabría el directo, por lo que dejo el tema abierto porque queda una profundización legal en la materia", ha dicho. Es más, ha asegurado que "hay opiniones sólidas en los dos sentidos".

El Ayuntamiento de Málaga y la Universidad Católica de Murcia (UCAM), junto al Comité Olímpico Español (COE), suscribieron este pasado miércoles un protocolo administrativo de intenciones con el objetivo de se construya e implante en Málaga un nuevo centro de estudios universitarios privado.

CIUDADANOS

Por su parte, el portavoz municipal de Ciudadanos, Juan Cassá, que ha anunciado junto a De la Torre el acuerdo de presupuestos municipales para 2019, ha dicho, al ser preguntado, que "no quiere decir que una opinión personal de alguien que está dentro de una organización tenga que ser lo que piensa la organización".

Por último, se ha mostrado "totalmente a favor" de que venga una universidad privada para complementar a la pública, valorando "las extraordinarias" gestiones realizadas. Asimismo, ha incidido en el canon económico, "pero sin olvidarnos también de las becas".