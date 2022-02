De la Torre no ve necesidad de un pleno extraordinario sobre la situación de vecinos de Callejones del Perchel

MÁLAGA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha indicado este jueves, después de que la oposición promueva un pleno extraordinario y urgente "para frenar el desahucio" de vecinos de Callejones del Perchel, que "los plenos deben tener su ámbito y su razón de ser lógica" y "esto se puede hablar y profundizar en el ámbito de las reuniones técnicas y políticas necesarias", por lo que para esta cuestión no ve la necesidad de un pleno.

Así lo ha señalado De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, al tiempo que ha incidido en que "creo que lo que hay que hacer es entrar en profundidad en este tema".

Al respecto, De la Torre ha recordado que no habían pedido --los vecinos-- verle y ha añadido en relación con este asunto que el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, "había tenido una reunión en diciembre, cuando el tema estaba surgiendo para ofrecer la colaboración del Instituto de la Vivienda, en el 50 por ciento del coste de rehabilitación, siempre que fuera para el mantenimiento de los vecinos".

"Hay que procurar que el proceso de impulso, que imagino que los que han comprado lo quieren hacer para modificar edificaciones; sea compatible con la sensibilidad social que deben acompañar este tipo de cuestiones" para que "no haya personas que sufran las consecuencias de ese impulso de modificación o sustitución de las edificaciones", ha señalado.

También De la Torre ha dicho que ha leído que "la empresa quiere dialogar" con cada uno de los vecinos, pero ha dicho desconocer si lo ha hecho o no. No obstante, ha dejado claro que pone todo su tiempo para abordar el asunto, pero "no acabo de ver la necesidad de un pleno para este tema".

"Hablaré con el PSOE", ha asegurado, aunque ha advertido de que "no me han llamado para hablarme de este tema. Ayer tuve una reunión con el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, y no me dijo una palabra sobre esta cuestión".

"No sé cuándo ha surgido esta idea" del pleno, ha continuado, asegurando, en este sentido, que "igual que me llamó para un tema y tuve una reunión que era oportuno hacerla de cara a la Expo 2027 podía haber planteado algo, pero no me dijo una palabra". No obstante, ha asegurado que llamará a Pérez y "aclaramos la cuestión pero me parece que los plenos deben tener su ámbito y su razón de ser lógica y esto se puede hablar y profundizar en el ámbito de las reuniones técnicas y políticas necesarias".

Por otro lado, tras ser cuestionado por si ha hablado con la promotora, ha dicho que "en estos temas actúo a petición de parte a la demanda, no me ha pedido la empresa ninguna reunión, de los vecinos no tenía noticia".

Sobre los vecinos, ha detallado que "he pedido noticias de ese tema; ni en Secretaría ni en Gabinete existe un solo papel que diga 'queremos una reunión con el alcalde'". "Se planteó una reunión, que fue derivada a Pomares como delegado de Vivienda", ha explicado.

Este pasado miércoles el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, avanzó que su grupo convocará un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Málaga "para frenar el desahucio de las familias del Perchel antigua que residen desde hace décadas en viviendas en propiedad de la inmobiliaria Vitrubio, antequerana y con sede social en Madrid, que pretende su venta para la construcción de viviendas turísticas".