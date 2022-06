De la Torre valora el "brillante" resultado de PP-A pero dice que no incide en si volverá o no a optar a la reelección

Insiste que la decisión dependerá de sacar tiempo para hacer deporte: "Eso todavía no lo tengo claro y es lo que tengo que avanzar"

MÁLAGA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado de nuevo que aún no ha decidido si volverá o no a optar a la reelección como candidato del PP en las municipales de 2023 y ha asegurado que el "muy brillante" resultado de los 'populares' en las regionales tras la mayoría absoluta no influye en su decisión.

"No tiene que ver el resultado; el resultado, que ha sido muy brillante para Juanma Moreno y el PP, no tiene incidencia en lo que son esas reflexiones", sobre si optará de nuevo a la reelección, ha detallado el alcalde tras ser cuestionado por los periodistas.

Ha insistido, por tanto, en que su decisión dependerá de lo que es "organizarme para sacar tiempo para poder hacer el deporte necesario", ha reiterado y con ello tener "la forma física y estar en las condiciones de poder dar respuesta a un reto de esa naturaleza, de presentación y gestión, si los malagueños tuvieran confianza". "Eso todavía no lo tengo claro y es lo que tengo que avanzar", ha reiterado.

Así, ha desvinculado el resultado de las elecciones regionales con su futuro, pero ha incidido en que tiene "la alegría de un resultado que, en lo que yo haya podido modestamente colaborar en ello, magnífico, pero no hay ninguna relación de causa-efecto, no lo va a haber nunca sea cual sea la decisión que tome", ha dejado claro.

Sobre el resultado electoral del PP en las elecciones del 19 de junio, De la Torre ha explicado que tenía "muy buenas sensaciones previas" y en conversaciones privadas ha comentado que "podíamos estar muy cerca de la mayoría absoluta, inclusive, con mayoría absoluta" y "la realidad ha sido así".

"Es un reconocimiento a un buen trabajo, gestión francamente seria, rigurosa, cercana a la gente, dando respuesta a los problemas que tiene la región", ha destacado el regidor, aunque ha incidido en que "quedan cosas por resolver; evidentemente, no se van a resolver en tres años y medio lo que no se ha resuelto en casi cuatro décadas", ha apostillado.

Ha aludido, asimismo, al contexto económico "difícil" pero "supone un respaldo muy sólido, una estabilidad en el Gobierno, por tanto, un avance en la capacidad de seguir dando respuesta positiva, en dinamización de la economía, en generar así más empleo, en seguir cuidando la educación, tema clave para el progreso de Andalucía".

"Me alegra mucho de que haya habido este resultado, lo veo positivo para la región", ha señalado De la Torre, que ha valorado también la "capacidad de diálogo, transparencia e información" que ha encontrado en esta Junta "y estoy seguro que todos los ayuntamientos y diputaciones andaluzas no lo encontrábamos antes y eso es una ventaja para el ámbito local".

Así, se ha mostrado seguro de que se seguirá contando con "esa información y capacidad de colaboración, dentro de los limites presupuestarios que siempre existen".

Por último, ha tenido también palabras de respeto hacia las restantes fuerzas políticas, pero "creo que es muy positivo lo que ha pasado en estas elecciones".

Por otro lado, cuestionado sobre si los resultados de las elecciones regionales podrían limitar el miedo que pueda existir a que la extrema derecha entrase en el Ayuntamiento en las elecciones de 2023; De la Torre ha reiterado que los malagueños en cada momento "han votado lo que consideren oportuno y cuando lleguen las elecciones municipales decidirán libremente lo que consideren oportuno". "Esté yo en ese tema o no esté respetaré siempre esos resultados como es natural", ha concluido.