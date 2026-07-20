De la Torre valora Capitalidad Gastronómica de Málaga y reivindica el patrimonio culinario como identidad cultural

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado la Capitalidad Europea de la Cultura Gastronómica y ha incidido en la vocación no solo de ser capital en 2026-2027, sino que "ese título lo vamos a tener siempre y vamos a estar con el prestigio de haberlo sido, y tratando de que nuestra estrategia en esa línea conserve siempre la fuerza y el prestigio que se pueda en estos meses demostrar".

Además, De la Torre ha reivindicado el patrimonio culinario como cultura en Madrid donde, junto al copresidente de la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía, Rafael Ansón, y el director general de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, ha asistido a la presentación de Málaga Capital Europea de la Cultura Gastronómica.

La Capitalidad Europea de la Cultura Gastronómica reconoce la riqueza culinaria de Málaga, su tradición mediterránea, la calidad de su producto, la fortaleza y talento de su sector hostelero y su capacidad para vincular gastronomía, cultura, turismo, innovación y sostenibilidad.

Así, ha sido planteada como un programa de ciudad y una oportunidad para dejar legado, poner en valor el patrimonio gastronómico, reforzar la participación ciudadana, impulsar prácticas sostenibles, fortalecer la formación profesional y consolidar redes de cooperación europeas más allá del periodo oficial de la designación.

De la Torre, durante su intervención ha mostrado "la disponibilidad nuestra total y absoluta en colaborar en esta Comunidad Europea, que hace una magnífica iniciativa, con vocación no solo de ser capital en este tiempo, sino que ese título lo vamos a tener siempre y vamos a estar con el prestigio de haberlo sido, y tratando de que nuestra estrategia, en esa línea, conserve siempre la fuerza y el prestigio que se pueda en estos meses demostrar".

Al respecto, ha aludido al extenso programa de actividades culturales, de gastronomía mediterránea y sostenible, innovación y cocina contemporánea, educación y transferencia de conocimiento, gastronomía como conector social y proyección internacional que se desarrollarán y que pondrá en valor la gastronomía malagueña como cultura viva, producto local, excelencia, sostenibilidad e innovación.

"Nos alegra mucho haber sido elegidos en Gdansk (Polonia), como la elegida de este ciclo, con vocación de, efectivamente, ofrecer un marco de prestigio, de fuerza, de un recorrido que tenemos en gastronomía potente, no solamente en tema de Estrellas Michelin, que lo es en Málaga y en la provincia, sino también la importancia ecómica que tiene en la restauración", ha abundado.

"Tiene por tanto una presencia no solamente en la zona turística, que también es la zona más visitada, sino en todos. La gente sabe que para competir tiene que hacer algo de calidad y de excelencia y eso lo practican hoy todos los restaurantes y buscan también esa tradición", ha añadido.

De hecho, ha destacado que "cada vez más los restaurantes no solamente están en la innovación, que va muy en el ADN de Málaga, y la cocina nueva, y la cocina de fusión, etcétera, sino también la tradicional pura". Por otro lado, De la Torre ha vuelvo a incidir en el compromiso municipal, el de la Diputación Provincial y la presencia de 'Gusto del Sur', para proyectar a Europa.

Por último, ha destacado que "tenemos una provincia que tiene todo tipo de climas y situaciones. Tiene climas de montaña, hasta 2.000 metros de altitud, en invierno con nieve, donde tienes productos ligados a ellos. Tenemos cerezas, los productos que permite hacer el pacharán también los tenemos en la zona más alta de la provincia; pero luego tenemos subtropical, tenemos aguacate y mangos que garantizan que son de allí y los productos de huertas de todo tipo", ha explicado.

Ha valorado, asimismo, que "tenemos quesos, no en gran cantidad, pero magníficos, queso de cabra, queso de oveja, queso de vaca; y vinos, no grandes cantidades, pero vinos extraordinarios y muy variados, de tal forma que ese Sabor a Málaga está garantizado, va a estar presente".

Por lo tanto, ha dicho, "no se trata de sumar más estrellas Michelín, se trata de sumar excelencias, se trata de que la gente sepa lo importante que es tener las ideas claras de que la gastronomía forma parte de la cultura. 'Málaga, donde comer es cultura' es un eslogan muy bueno, que queremos que sea muy sentido, muy proyectado", ha concluido.

Cabe recordar que la capitalidad se articula bajo el lema 'Málaga, donde comer es cultura', apelando a la idea de que la gastronomía malagueña no debe entenderse solo como una oferta culinaria o turística, sino como una expresión completa y motivo de orgullo de la identidad de la ciudad.

Para ello, el Ayuntamiento de Málaga ha diseñado un programa de actividades en colaboración con distintas asociaciones y entidades vinculadas a la gastronomía y la hostelería que se basa, principalmente, en el origen, para mostrar a la gastronomía y la despensa malagueñas como cultura viva; la excelencia, enfocada al producto local y a la restauración de calidad; y el futuro, para poner en valor el kilómetro cero, el mar, la sierra y la huerta como grandes activos de los próximos años.

Málaga será así embajadora de la gastronomía mediterránea en Europa, con un calendario compuesto con más de 100 actividades y acciones previstas que se van desarrollando en los próximos meses.