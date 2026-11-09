De la Torre valora el inicio de la actividad asistencial en el Hospital Pascual de Málaga: "Es un paso adelante"

Inicio de la actividad asistencial en el Hospital Pascual - JUNTA

MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado este lunes el inicio de la actividad asistencial en el Hospital Pascual, con la puesta en funcionamiento de 15 consultas externas de cuatro especialidades y una nueva Unidad de Continuidad Asistencial (UCA).

De la Torre, tras ser preguntado por los periodistas, ha incidido en que es un "paso adelante" en ir "recuperando la normalidad en ese déficit que Málaga ha tenido y tiene todavía en la oferta en equipamiento de sanidad pública".

"Es la provincia de España con una menor proporción de camas de equipamiento de sanidad pública por mil habitantes desde hace muchos años, por eso es tan importante no solamente esto, sino el gran Hospital Virgen de la Esperanza, que está también en marcha".

A juicio de De la Torre, "es un primer paso interesante recuperar el Pascual", algo que demuestra en su opinión "la sensibilidad que la Junta está mostrando en este tema, donde había un retraso de años, de décadas, diría, muy importante", ha concluido.

El Hospital Regional Universitario de Málaga, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha iniciado este lunes, día 9 de noviembre, la actividad asistencial en el Centro Pascual, con la puesta en funcionamiento de 15 consultas externas de cuatro especialidades y una nueva Unidad de Continuidad Asistencial (UCA).

La apertura se realizará de forma progresiva, en tres fases, para incorporar las distintas áreas asistenciales previstas en el edificio. En esta primera fase han comenzado a funcionar seis consultas de Medicina Interna, cuatro de Neurología, tres de Aparato Digestivo y dos de Anestesiología.

Estas consultas, que hasta ahora desarrollaban su actividad en otras dependencias del Hospital Regional Universitario de Málaga, se trasladan al nuevo emplazamiento, donde continúan prestando atención a los pacientes de estas especialidades.