De la Torre visita las instalaciones de Ibima en Málaga TechPark - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo, ha visitado las instalaciones de Ibima Plataforma Bionand, ubicadas en Málaga TechPark.

El objetivo de la visita es para conocer "el trabajo que desarrolla el instituto en el ámbito de la investigación biomédica y continuar avanzando en la colaboración entre administraciones, Universidad y sistema sanitario para impulsar la innovación en salud".

En el encuentro han participado el rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López; el delegado territorial Carlos Bautista; la secretaria general provincial de Universidad, Investigación e Innovación, María Jesús Vera Carrillo; así como el equipo directivo de Ibima, encabezado por su director científico, Francisco J. Tinahones, junto a los vicedirectores científicos Javier Márquez y Natalia Mena, y el gerente José Miguel Guzmán.

También ha asistido el gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Antonio Ortega, y el concejal de Derechos Sociales, Francisco Cantos, entre otros.

El encuentro, según ha informado Ibima, ha permitido conocer de primera mano el trabajo que desarrolla el instituto en el ámbito de la investigación biomédica y continuar avanzando en la colaboración entre administraciones, universidad y sistema sanitario para impulsar la innovación en salud.

La visita ha comenzado con la recepción institucional y la atención a medios, seguida de un encuentro en la Sala de Juntas del centro con representantes académicos, sanitarios e investigadores.

CIENCIA TRASLACIONAL: DEL LABORATORIO AL PACIENTE

Tras la proyección del vídeo corporativo del instituto, el director científico de Ibima, Francisco J. Tinahones, ha destacado el crecimiento experimentado por el centro en los últimos años, su capacidad competitiva en captación de financiación y su contribución directa a la mejora de la atención sanitaria a través de la investigación traslacional.

A continuación, han intervenido la secretaria general provincial de Universidad, Investigación e Innovación, el delegado territorial de la Consejería de Sanidad y el rector de la Universidad de Málaga, quienes han coincidido en subrayar "la importancia de la cooperación entre administraciones, universidad y sistema sanitario para fortalecer el ecosistema científico andaluz".

Por su parte, el alcalde de Málaga ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con la investigación biomédica como motor de desarrollo y ha señalado que "centros como IBIMA sitúan a Málaga en el mapa de la innovación en salud, generan conocimiento de alto impacto y atraen talento e inversión".

Durante el encuentro, se ha puesto especial foco en la investigación en cáncer, con la participación de la coordinadora de la Unidad Oncohematológica CIMO, Melissa García, la coordinadora adjunta Inmaculada Alés, y los investigadores Álvaro Montesa, Regina García y Francisco Carabantes, quienes han trasladado cómo la investigación clínica y traslacional permite ofrecer nuevas oportunidades terapéuticas a los pacientes.

Posteriormente, la delegación ha recorrido distintas infraestructuras científico-técnicas del instituto, entre ellas la Unidad de Genómica, liderada por su responsable Daniel Alameda e integrada en las ECAIs y plataformas tecnológicas de IBIMA, ofreciendo servicios de secuenciación y genotipado además de asesoramiento técnico y metodológico tanto como servicio interno a los investigadores que acceden temporalmente a sus instalaciones como externo a instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales.

Estas infraestructuras permiten abordar enfermedades complejas, como el cáncer, desde una perspectiva integral que combina investigación básica, desarrollo tecnológico e investigación clínica, facilitando diagnósticos más precisos, tratamientos personalizados y una transferencia más ágil de los resultados científicos a la práctica asistencial.

La visita ha permitido conocer de primera mano el trabajo que desarrollan investigadores y personal técnico en los laboratorios, así como el potencial estratégico de estas plataformas para consolidar a Málaga como referente nacional e internacional en investigación biomédica.

La jornada ha concluido como un encuentro institucional en el que se ha reafirmado la voluntad de continuar fortaleciendo la colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga, la Universidad de Málaga, el sistema sanitario público y el propio instituto de investigación.