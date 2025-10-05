Torremolinos apuesta por los autores andaluces en la Feria del Libro 2025 del 9 al 12 de octubre

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

La ciudad malagueña de Torremolinos impulsa un año más la Feria del Libro, que tendrá lugar del 9 al 12 de octubre en el bulevar Marifé de Triana, regresando así a uno de los espacios más emblemáticos del municipio costasoleño. Durante estas jornadas, libreros y escritores darán una nueva vida a este espacio de la ciudad bajo el lema 'La luz de Torremolinos'.

Así, Antonio Manuel, en conversación con la periodista Isabel Guerrero, inaugurarán la nueva edición. A este coloquio le seguirá una charla con Toni Quinta sobre su próxima novela 'Alice y los corazones rotos'. Y los coloquios de Andrés Neuman y Ángelo Néstore e Inma Aguilera clausurarán la feria el domingo 12 de octubre.

Por la avenida Marifé de Triana pasaran escritores y escritoras, representantes de diversos géneros literarios que van desde el pensamiento, la ciencia, la poesía y la narrativa, para ofrecer a la sociedad del municipio un abanico plural y diverso sobre el presente, prestando especial atención a los derechos del colectivo Lgtbiq+, con la participación de escritores como Carlos Barea, Roy del Postigo y Narcís Fernández, quienes abordan en sus últimos trabajos la importancia de defender y pensar las conquistas sociales.

La mujer malagueña también estará muy presente en la programación. Así, tendrá lugar una mesa redonda con las periodistas Ana Porras y Ana Rufián junto a la malagueña Mamen Gallego, en la que charlarán sobre sus nuevas novelas. También se celebrarán charlas con representantes de la Asociación Dimee de Torremolinos como Remedios Herrero Moyano y Ana María Sánchez Relinque.

Destaca también la elevada presencia de escritores y escritoras andaluces dentro de la programación central, toda vez que serán diez de trece, poniendo así en valor el recorrido de la cultura andaluza como una de las más consolidadas e interesantes del presente literario.

La programación de la Feria del Libro se divide en distintas secciones: coloquio inaugural y de clausura, que contarán con conversaciones con escritores de especial relevancia y calidad literaria que refuerzan la seña de identidad de la feria; la luz de la literatura, la luz del pensamiento y la luz de la ciencia, jugando con uno de los elementos naturales más característico de Torremolinos, su luz, dando nombre a tres secciones centradas en tres géneros, el narrativo, el científico y el ensayístico; Torremolinos y Sansueña, una sección dedicada a la poesía.

Pasarán por la feria en mesas redondas, charlas y coloquios autores destacados como Antonio Manuel, Noelia Correa Landaluce, Victoria de Andrés, Rodrigo Blanco Calderón, Narcís Fernández, Roy del Postigo, Carlos Barea, Lola Ruiz, Pablo García Casado, Andrés Neuman, Ángelo Néstore, Inma Aguilera y Toni Quinta, entre otros.

La programación de esta feria también incluye cuentacuentos; lecturas del proyecto 'Diversidad Familiar' a cargo de alumnado participante en el IV Certamen Microrrelatos, organizado por Sergio Padial de la asociación 'Alternativa en Colores'; y la entrega de premios del IV Concurso de Relato Corto de Torremolinos.

Durante los días de feria estarán presentes en las casetas la librería Pérgamo, librería Proteo Prometeo, Frikilandia, editorial Libro de las Malas Compañías, Jákara Editores, editorial Anáfora, librería Lafer y Susaeta Ediciones, con sus correspondiente programación de firma de libros por parte de distintos autores.