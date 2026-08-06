Torremolinos lleva su lado "más tremendo" al metro de Málaga

Campaña 'Tremendo Torremolinos' en el metro de Málaga - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Torremolinos refuerza su promoción turística en el área metropolitana de Málaga con una nueva acción de gran formato en el Metro de Málaga. Durante los meses de agosto y septiembre, un convoy tematizado llevará la imagen del destino por la red metropolitana bajo el concepto creativo 'Tremendo Torremolinos'.

La iniciativa convierte el propio tren en un escaparate móvil del municipio mediante diferentes composiciones visuales que muestran la diversidad de su oferta, han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

El litoral, la cultura, el ocio, la identidad local y las tradiciones protagonizan unas creatividades diseñadas para trasladar una imagen contemporánea, vital y reconocible de Torremolinos.

El lema 'Tremendo Torremolinos', dispuesto en gran formato sobre el exterior del convoy, funciona como elemento común de las distintas piezas. Las imágenes se complementan con códigos QR que permiten acceder directamente a información sobre el destino y prolongar la experiencia publicitaria en el entorno digital.

La campaña permanecerá activa durante agosto y septiembre, dos meses de especial relevancia tanto para la actividad turística como para la movilidad en el área metropolitana. En ese mismo periodo de 2025, el Metro de Málaga contabilizó 2.804.738 viajeros: 1.197.105 en agosto y 1.607.633 en septiembre.

Con la evolución registrada por el suburbano y una previsión de crecimiento del 4%, la red podría acercarse este año a los 2,92 millones de viajeros durante los dos meses de campaña.

Así, sobre esta base, y teniendo en cuenta que la acción se concentra en un convoy concreto, la estimación técnica sitúa su alcance en más de 800.000 impactos, una cifra planteada de forma conservadora que podría aproximarse o superar el millón al incorporar también la visibilidad exterior del tren.

La circulación del convoy permite que la campaña alcance no solo a sus pasajeros, sino también a usuarios de estaciones, andenes y otros puntos del recorrido. Este carácter móvil multiplica las oportunidades de contacto con la marca turística y aporta a Torremolinos una presencia continuada en uno de los principales sistemas de transporte público de la provincia.