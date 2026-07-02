Torremolinos (Málaga) acoge el Campeonato de España de Waterpolo Cadete Masculino con 280 deportistas

Torremolinos acoge el Campeonato de España de Waterpolo Cadete Masculino con 280 deportistas - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La piscina olímpica Virgen del Carmen de Torremolinos (Málaga) acogerá el Campeonato de España de Waterpolo Cadete Masculino hasta el 5 de julio con la participación de 20 clubes llegados de toda España, concretamente de once comunidades autónomas, reuniendo a 280 jóvenes deportistas.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Deportes, Juan Rosas, junto a Manuel Pertiñez, gerente de la Federación Andaluza de Natación y de José Luis Gómez, presidente del Club de Waterpolo de Málaga.

Rosas ha incidido en el impacto económico que va a tener esta competición en el municipio que superará el medio millón de euros, además de fomentar la práctica de la actividad físico deportiva. Asimismo, ha afirmado que "estamos encantados de que Málaga vuelva a ser epicentro del deporte" y ha deseado a los participantes y acompañantes que disfruten de Torremolinos y "vuelvan a visitarnos".

Este campeonato se suma a la trayectoria de la provincia de Málaga relacionada con este deporte, pues entre 2017 y 2025 ha acogido un total de ocho citas nacionales de wateporlo de base. Torremolinos será la novena cita de esta serie.

Málaga se encuentra entre los ocho equipos clasificados directamente para el cuadro principal, garantizando así la representación provincial desde el inicio de la competición.

Por su parte, José Luis Gómez se ha mostrado optimista y ha informado "de que cuentan con un equipo muy competitivo, con una cantera muy potente y que con el apoyo del público y el apoyo institucional tendrán un resultado mejor de lo esperado".

El presidente de la FAN, Manuel Pertiñez, ha destacado el nivel de esta competición y de las instalaciones, así como del apoyo institucional.

COMPETICIÓN

La competición arrancará este jueves, día 2 de julio, con la fase previa de los grupos A-D, que se disputa entre las 13,00 y las 21,10 horas.

El viernes 3 de julio se celebrará una intensa jornada con 14 partidos, en los que competirán los ocho equipos clasificados, además de los encuentros correspondientes a los puestos 17 al 20 y los octavos de final. La jornada se desarrollará entre las 09,00 y las 20,40 horas.

El sábado 4 de julio, en sesión de mañana (09,00 a 13,40 horas), se disputarán diez partidos correspondientes a los cuartos de final y a la lucha por los puestos 17 al 20. Ya por la tarde (15,00 a 20,50 horas), tendrán lugar otros diez encuentros, entre ellos las semifinales y los partidos de clasificación.

El campeonato concluirá el domingo, con una jornada que se celebrará entre las 08,30 y las 14,00 horas y que incluirá los partidos de clasificación, el encuentro por el tercer y cuarto puesto y la gran final del torneo.