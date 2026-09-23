Torremolinos (Málaga) acogerá el 30 de octubre la carrera solidaria 'Ruta 091' de la Policía Nacional para Cruz Roja

Presentación de la carrera solidaria de la Policía Nacional en Torremolinos. - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Torremolinos (Málaga) será sede, el próximo 30 de octubre, de la carrera solidaria 'Ruta 091', una iniciativa deportiva y benéfica que impulsa la Policía Nacional con un circuito de carreras por toda la geografía española y que, en el caso de Torremolinos, será a beneficio de Cruz Roja del municipio malagueño.

El evento se ha presentado este miércoles en el Ayuntamiento de Torremolinos, donde han participado la alcaldesa de la ciudad, Margarita del Cid, junto con el Comisario Jefe de la Policía Nacional en Torremolinos-Benalmádena, Antonio de Haro, el concejal de Deportes, Ramón Alcaide, la autora del cartel anunciador, Laura Porporatto, y miembros de Cruz Roja Torremolinos.

La competición contará con un trazado de cinco kilómetros para la categoría de adultos, en la que se pueden inscribir los mayores de 14 años. La prueba partirá a las 18,30 horas desde Los Álamos, junto al chiringuito El Galeón donde también estará la meta tras completar un recorrido circular hasta la zona de Playamar.

Previamente, a las 18,15 horas, saldrán los corredores de la categoría de menores de diez a 13 años, para los que hay establecida una distancia de 400 metros. Antes, a las 18,00 horas, correrán los participantes de cuatro a nueve años con una distancia de 200 metros.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha puesto en valor la labor que desarrolla la Policía Nacional y su "permanente cercanía con la ciudadanía, destacando que iniciativas como la Ruta 091 permiten reforzar esa relación", subrayando además la vertiente solidaria del evento deportivo.

"Agradezco a la Policía Nacional que nos hayan elegido para esta carrera del 091 que, además, cuenta con talento 'torremolinense' en esa magnífica pintura que ilustra la carrera, dotándola de una dimensión artística que tiene que ver mucho con nuestra ciudad", ha afirmado del Cid.

El comisario jefe de la Policía Nacional en Torremolinos-Benalmádena, Antonio de Haro, ha instado a la ciudadanía a inscribirse directamente en la prueba deportiva o a través del dorsal solidario a beneficio de Cruz Roja, para aquellas personas que quieran colaborar libremente con la cantidad económica que consideren oportuna.

Precisamente, De Haro ha resaltado el carácter solidario de la competición, "esta carrera del 091 la hacemos por primera vez en Torremolinos, muestra de la implicación de la Policía Nacional porque, además de las funciones constitucionales que todos conocemos, tenemos esa implicación con la sociedad".

Por su parte, la autora del cartel anunciador de la prueba, Laura Porporatto, ha agradecido a la organización que haya contado con ella para ilustrar el evento: "Lo que trata de transmitir el cartel, de una manera colorida y alegre, es lo que Torremolinos representa para mí".

"La Casa de los Navajas juega un papel protagonista, por ser un lugar emblemático la de la ciudad, y también aparecen unos policías, transmitiendo la vinculación entre Torremolinos y la Policía Nacional", ha expresado la artista.

Las inscripciones se pueden realizar a través de la web, www.ruta091.es, con un coste de 13 euros para adultos y de 10 euros para niños menores de 13 años. Asimismo, la organización ha detallado que habrá un máximo de hasta 1.000 participantes, a los que se les entregará una bolsa del corredor con camiseta conmemorativa del evento.