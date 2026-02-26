Torremolinos (Málaga) construirá una nueva nave logística para mejorar la operatividad de los servicios públicos

El Ayuntamiento de Torremolinos construirá una nueva nave logística para mejorar la operatividad de los servicios públicos - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

La nueva infraestructura polivalente, de 1.000 metros cuadrados, se ubicará junto a la plaza de toros

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de la ciudad malagueña de Torremolinos prevé construir una nueva nave logística para mejorar la operatividad de los servicios públicos para poder prestar el servicio de forma más eficiente.

Según señalan desde el Consistorio, la nueva infraestructura polivalente, de 1.000 metros cuadrados, se ubicará junto a la plaza de toros y permitirá albergar materiales, brigadas de mantenimiento, dependencias auxiliares o parque móvil, "unas nuevas dependencias adecuadas para los servicios públicos de Torremolinos, que permitirán mejorar el desarrollo de las funciones encomendadas a cada área".

La construcción de esta nueva nave logística se enmarca dentro de un plan para liberar solares colindantes al Ayuntamiento, donde actualmente se ubican diferentes dependencias de los servicios públicos, con el objetivo de mejorar la planificación del espacio en beneficio de la ciudadanía y que permitirá avanzar, entre otros proyectos, en el futuro intercambiador de transportes que construirá la Junta de Andalucía.

Esta actuación cuenta con una partida recogida en los presupuestos municipales de 2026 con el objetivo de optimizar y mejorar el servicio que prestan las diferentes unidades de los servicios públicos del Ayuntamiento, un proyecto que establece su presupuesto base de licitación en cerca de 700.000 euros.

El objetivo de la construcción de este nuevo equipamiento municipal es la mejora del desarrollo de las funciones encomendadas a cada servicio, contribuyendo a una mayor eficiencia operativa y a optimizar la conservación de los medios municipales.

La nueva nave de servicios múltiples permitirá dotar a la localidad de una infraestructura municipal concebida de forma integral, funcional y adaptada a las necesidades reales de los distintos servicios municipales, cumpliendo la normativa técnica, urbanística, medioambiental y de seguridad vigentes.

El Ayuntamiento de Torremolinos ha sacado a licitación ya, hasta el próximo 11 de marzo, la redacción del proyecto técnico y prestación del servicio de Dirección Facultativa y coordinación de seguridad y salud para la construcción de la nueva infraestructura, incluyendo el levantamiento topográfico previo de la zona de actuación así como el estudio geotécnico, previo y necesario para el cálculo estructural de la edificación.