Torremolinos (Málaga) distingue al hotel La Barracuda como Turista de Honor 2025 tras medio siglo de actividad

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torremolinos ha distinguido este martes al hotel La Barracuda como Turista de Honor 2025, un establecimiento que ha cumplido 50 años de actividad desde su apertura en 1975 en el barrio costero de La Carihuela. El reconocimiento ha tenido lugar en el propio hotel en un acto en el que se ha conmemorado el Día Mundial del Turismo y en el que se ha ensalzado a un establecimiento unido a la historia y el desarrollo de la ciudad.

Un reconocimiento para la familia De Lucchi, impulsora del hotel, de manos de la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, en un acto en el que han estado presentes Carlos García, delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía; Esperanza González Pazos, consejera delegada de Turismo Costa del Sol; Manuel Cardeña, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, además de empresarios, representantes y trabajadores del sector y de la industria turística.

"Hoy más que nunca quiero expresar mi profunda y sincera gratitud al hotel La Barracuda y a la familia De Lucchi. Y es que hoy sois los grandes protagonistas; hoy nos reunimos para celebraros y para agradeceros públicamente lo que representáis para Torremolinos y para un sector tan estratégico como el turismo", ha manifestado en su intervención la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, que ha resaltado que "por encima de todo, hoy homenajeamos a las personas, al alma de un establecimiento hotelero que está unido a la historia y al desarrollo de nuestra ciudad".

El hotel La Barracuda, fundado en 1975 por Federico De Lucchi, recibe en La Carihuela desde hace 50 años a turistas de todo el mundo, contribuyendo de manera decidida al avance de Torremolinos y a que el municipio se haya afianzado como uno de los destinos más demandados del mundo.

Medio siglo de actividad para un establecimiento que cuenta actualmente con un equipo formado por casi 90 personas y que ha llevado a cabo un proceso de renovación de sus instalaciones, siendo un hotel destacado en la creación de empleo en el municipio.

Del Cid ha subrayado su admiración y felicitación al hotel La Barracuda por sus bodas de oro. "Os habéis consolidado como icono de la Costa del Sol, combinando tradición y modernidad", ha indicado la regidora que ha querido resaltar "la activa participación del establecimiento en el Rockin' Race Jamboree, el mayor festival de España, único en Andalucía y uno de los más importantes de Europa, dedicado al Rock & Roll de los años 50 y 60".

La alcaldesa también ha querido reconocer la figura de María Nieves López, esposa de Federico De Lucchi y madre de sus cinco hijos, Carlos, Blanca, Silvia, Salvador e Inés, cuatro de ellos trabajadores de La Barracuda. "Gracias, Nieves, porque perteneces a una generación en la que, en multitud de ocasiones, el papel de la mujer ha pasado desapercibido, pero este homenaje es también para ti: porque sin tu apoyo inquebrantable, sin tu amor incondicional y, por qué no decirlo sin tu paciencia, la historia hubiera sido muy distinta", ha indicado Del Cid.

Por último, la alcaldesa ha querido resaltar la fortaleza y trascendencia para la localidad de un segmento tan estratégico como el turismo. "Torremolinos ha sido en agosto líder de pernoctaciones en Andalucía con casi 720.500, lo que representa un aumento del 6,3% con respecto al mismo mes del año anterior", ha apuntado Del Cid.

La regidora ha resaltado, además, la repercusión del sector turístico en el mercado laboral. "Torremolinos es el tercer municipio de la Costa del Sol en número de contratos y casi 4.000 personas han estado empleadas en los hoteles en el pasado mes de agosto". Del Cid también ha indicado que "de media, el 33% de la población ocupada de Torremolinos trabaja en el sector turístico".