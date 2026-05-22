Torremolinos (Málaga) reabre al baño la playa de Los Álamos tras confirmarse la normalidad de la calidad del agua

Archivo - Imagen de la orilla del mar en una playa de Málaga. (Foto de archivo). - Europa Press - Archivo

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) ha informado este viernes de la reapertura al baño de la playa de Los Álamos, una vez conocidos los últimos resultados analíticos realizados por los servicios competentes de la Junta de Andalucía, que confirman que las aguas vuelven a encontrarse en condiciones óptimas para el baño en toda su extensión.

La medida de prohibición temporal del baño, adoptada de forma preventiva durante las últimas semanas, respondió a la detección de parámetros no recomendables derivados de la incidencia ocasionada por la rotura de varias conducciones de saneamiento en el litoral malagueño tras la crecida del río Guadalhorce, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Desde el primer momento, el Ayuntamiento de Torremolinos ha mantenido un seguimiento continuo de la situación mediante controles periódicos y coordinación permanente con las administraciones competentes, con el objetivo de garantizar en todo momento la seguridad y la salud pública.

A día de hoy, los controles analíticos confirman que los parámetros microbiológicos se encuentran dentro de los niveles establecidos por la normativa vigente, quedando restablecida la normalidad en la playa de Los Álamos.

El Consistorio continuará trabajando de manera coordinada con la Junta de Andalucía y el resto de administraciones implicadas para preservar la calidad ambiental y los excelentes estándares sanitarios de las playas de Torremolinos.

Por último, han señalado que el Ayuntamiento seguirá informando de cualquier novedad relacionada con el seguimiento y control de las aguas de baño del litoral del municipio.