Torremolinos (Málaga) suspende actividades culturales y deportivas y cierra parques y jardines ante el aviso naranja

Archivo - Gente con paraguas por las calles en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Torremolinos suspende actividades culturales y deportivas y cierra parques y jardines ante el aviso naranja por intensas lluvias.

Así, el Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga), a través del Comité Asesor de Emergencias reunido esta mañana en el Palacio de Congresos en el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), ha acordado activar el Plan Territorial de Emergencia Local (PTEL) a partir de las 12,00 horas, momento en el que se activa el aviso naranja por intensas lluvias en la Costa del Sol, permaneciendo activo mientras la situación lo requiera.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido la posibilidad de que se registren precipitaciones acumuladas de 80 litros por metro cuadrado en doce horas, entre las 12,00 y las 23,59 horas. Asimismo, la Aemet activa el aviso amarillo por viento desde las 15,00 y hasta las 23,59 horas, con rachas máximas de 80 Kilómetros/hora (km/h).

El Ayuntamiento, a modo preventivo, ha procedido al cierre del Parque de La Batería, el Jardín Botánico Molino de Inca, la Casa de los Navajas y los parques caninos del municipio, han señalado desde el Consistorio en un comunicado.

Además, se suspenden las actividades culturales y deportivas previstas desde las 12,00 horas, la Universidad Popular y la Escuela Municipal de Música. Tampoco abrirán los centros de mayores, las bibliotecas municipales y salas de estudio.

A través de la delegación de Seguridad Ciudadana, se ha coordinado un dispositivo que afecta a Bomberos, Policía Local, Protección Civil, Litosa, Aguas de Torremolinos y Servicios Operativos, que están preparados para atender las posibles incidencias que se puedan derivar de las intensas precipitaciones previstas. El Comité Asesor de Emergencias hará un seguimiento de la evolución de las condiciones meteorológicas.

RECOMENDACIONES

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Torremolinos han recordado a los ciudadanos la necesidad de extremar la precaución tomando medidas que eviten situaciones de riesgo.

Para ello es importante evitar desplazamientos innecesarios, pasar por cauces, arroyos y zonas inundables y no estacionar el vehículo en arroyos secos y cauces. Tampoco se debe permanecer en playas, paseos marítimos y zonas próximas al mar.

De igual manera, recomiendan retirar de la terraza macetas, toldos y otros objetos que puedan caer o desplazarse con el viento. Por último, se insta a estar atentos a las previsiones meteorológicas, informarse a través de canales oficiales y contactar con el 112 ante cualquier emergencia.