La torrija gigante de Cuevas de San Marcos (Málaga) busca crecer y llegar a los 15 metros

Torrija gigante elaborada en Cuevas de San Marcos por la panadería Galancho - AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DE SAN MARCOS

CUEVAS DE SAN MARCOS (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Cuevas de San Marcos busca este próximo viernes, 27 de marzo, elaborar una torrija de 15 metros, lo que supone crecer con respecto a la propuesta de diez metros del pasado año.

Así, al igual que el año anterior, la panadería Galancho será la encargada de asumir el reto de hacer este dulce típico de Cuaresma con proporciones nunca antes intentadas, debiendo preparar para la ocasión más de 400 de porciones de las que habitualmente elaboran en sus instalaciones, que están situada en la plaza Luis de Armiñán.

Para ello, según han detallado, deberán emplear unos 75 panes, unos 52 litros de leche, otros tantos de azúcar y unas 15 docenas de huevos; así como 26 naranjas, 13 limones y 52 palos de canela, para infusionar la leche y darle a la gran torrija esos aromas tan característicos.

En la panadería Galancho se muestran "muy satisfechos" de que el Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos haya querido contar con ellos para hacer de nuevo esta iniciativa. "El año pasado salió bien y quieren repetir", ha asegurado el gerente del establecimiento, Juan Antonio Morales, de un evento del que esperan que "vuelva a haber el mismo buen ambiente que en 2025".

Asimismo, como el pasado año, el momento elegido para este nuevo reto gastronómico será el Viernes de Dolores. El paseo Federico García Lorca de la localidad acogerá esta cita, a partir de las 17.00 horas, que volverá a tener un carácter solidario, ya que contará con un servicio de barra a beneficio de la protectora de animales El Arca de Cuevas.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos han señalado que debido "al éxito" que tuvo el evento, iniciado el pasado año, este 2026 se vuelve a repetir experiencia y "elevar el listón del reto, para hacerlo más atractivo a vecinos y visitantes".

Esta iniciativa surgió "con el fin de potenciar la Semana Santa, además de poner en valor sus dulces típicos, y a la vez turísticamente el municipio, creando un momento de convivencia y de unión entre los vecinos", ha explicado el concejal de Festejos y Participación Ciudadana, Julio Ríos, que anima "a disfrutar de este evento para degustar esta torrija gigante riquísima el próximo Viernes de Dolores, y colaborar así también con la protectora El Arca de Cuevas".