Torrox (Málaga) celebra este domingo su XVIII Romería de San Roque en una cita que reúne tradición y devoción

Romería de San Roque de Torrox - AYUNTAMIENTO DE TORROX

TORROX (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Torrox se prepara para celebrar este domingo, 30 de agosto, una nueva edición de su Romería de San Roque, una de las citas tradicionales más arraigadas del calendario festivo del municipio.

La XVIII edición volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a la devoción al patrón, el mundo del caballo, la música y la convivencia, con una jornada que comenzará a las 11,30 horas con la celebración de la Palabra en honor a San Roque y continuará a las 12,00 horas con la salida de la romería desde la plaza de la ermita.

El alcalde de Torrox, Óscar Medina, ha animado a vecinos y visitantes a participar en una jornada que "forma parte de nuestras raíces y de nuestra identidad como pueblo, una tradición que seguimos manteniendo viva porque representa mucho más que una celebración, ya que es un punto de encuentro entre generaciones, además de una oportunidad para compartir y disfrutar juntos de nuestras costumbres".

Asimismo, ha destacado que "San Roque, nuestro patrón, nos vuelve a reunir alrededor de nuestras tradiciones, del mundo del caballo y de la convivencia entre todos, demostrando que conservar nuestras raíces también significa seguir haciéndolas protagonistas del presente".

El regidor ha agradecido la labor organizativa junto al Ayuntamiento de la Hermandad de Nuestra Señora de La Encarnación y la Peña Caballista de Torrox. El recorrido partirá de la Plaza de San Roque y continuará por calle Fuente, El Pontil, el carril de circunvalación, La Granja, avenida de Cómpeta, calle Almedina y Las Protegidas, hasta llegar a la zona del Barranco Plano, donde se realizará una parada para el descanso y refresco de los caballos.

Posteriormente, la comitiva continuará hasta la avenida del Faro y la explanada del río Torrox, donde a partir de las 15,00 horas se ofrecerá una paella popular gratuita para todos los asistentes.

Por su parte, el concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, Salvador Escudero, ha invitado "a todos los vecinos y a quienes quieran acompañarnos a disfrutar de una jornada pensada para compartir en familia y entre amigos, con nuestras tradiciones como grandes protagonistas".

Escudero ha explicado que "hemos preparado una programación para que la fiesta continúe durante toda la tarde y para que todos puedan disfrutar de la romería, de los caballos, de la música y de ese ambiente de convivencia que caracteriza la romería de San Roque".

La jornada contará con las actuaciones de los coros CPA de Torrox (La Biznaga), Almedina, Las Nieves y Aires del Faro, de Torrox Costa, además del grupo de versiones flamencas Hakuna Matata. A las 18,00 horas tendrá lugar la tradicional carrera de cintas, mientras que la entrega de premios está prevista para las 19,30 horas. Finalmente, a las 20,00 horas, San Roque emprenderá el regreso hasta su ermita.